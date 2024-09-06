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Кабмин Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Кабмин Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ
Кабмин Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ
Кабинет министров Украины предлагает гражданам других стран становиться офицерами ВСУ и работать в военной разведке, сообщил в пятницу представитель... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T17:10+0300
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины предлагает гражданам других стран становиться офицерами ВСУ и работать в военной разведке, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук 20 августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада приняла закон, позволяющий иностранным наёмникам, воюющим в рядах Вооружённых сил Украины, и членам их семей получить украинское гражданство.Законопроект предусматривает изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этим изменениям, на должности офицерского состава в вооружённых силах Украины, государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины можно будет принимать иностранцев и лиц без гражданства. Также предлагается внести изменения в закон "О разведке". Они позволят принимать иностранцев и лиц без гражданства на военную службу в разведывательный орган министерства обороны Украины до окончания особого периода в стране.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепился в статусе стороны украинского конфликта, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют своих военных на Украину под видом наемников.
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украина, всу
УКРАИНА, ВСУ
17:10 06.09.2024
 
Кабмин Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

Кабмин Украины предлагает разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины предлагает гражданам других стран становиться офицерами ВСУ и работать в военной разведке, сообщил в пятницу представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук
20 августа депутат украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что Верховная рада приняла закон, позволяющий иностранным наёмникам, воюющим в рядах Вооружённых сил Украины, и членам их семей получить украинское гражданство.
Законопроект предусматривает изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этим изменениям, на должности офицерского состава в вооружённых силах Украины, государственной специальной службе транспорта и национальной гвардии Украины можно будет принимать иностранцев и лиц без гражданства.
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14:28
Также предлагается внести изменения в закон "О разведке". Они позволят принимать иностранцев и лиц без гражданства на военную службу в разведывательный орган министерства обороны Украины до окончания особого периода в стране.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепился в статусе стороны украинского конфликта, отправляя наемников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют своих военных на Украину под видом наемников.
 
УКРАИНАВСУ
 
 
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