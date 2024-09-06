https://1prime.ru/20240906/ukraina-851395725.html

США выделят новый транш помощи Украине в 250 миллионов долларов

США выделят новый транш помощи Украине в 250 миллионов долларов - 06.09.2024, ПРАЙМ

США выделят новый транш помощи Украине в 250 миллионов долларов

Украина вскоре получит от США новый транш военной помощи на сумму около 250 миллионов долларов, сообщается в заявлении Пентагона. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T17:30+0300

2024-09-06T17:30+0300

2024-09-06T17:31+0300

вооружения

украина

сша

германия

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ВАШИНГТОН, 6 сен - ПРАЙМ. Украина вскоре получит от США новый транш военной помощи на сумму около 250 миллионов долларов, сообщается в заявлении Пентагона.Так, в соответствии с сообщением ведомства, новый пакет помощи предполагает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП "Брэдли", бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой. Более того, американское руководство планирует включить в транш патрульные катера, патроны для стрелкового оружия, запчасти, вспомогательное оборудование, расходы на обучение ВСУ и другие различные услуги. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что США планируют передать Украине одну из старых батарей ПВО Patriot стоимостью 100 миллионов долларов в рамках последнего пакета военной помощи. Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Бухарест продолжает обсуждать с партнерами передачу систем Patriot Украине.

https://1prime.ru/20240906/pvo-851392404.html

украина

сша

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украина, сша, германия