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В Банке России оценили объем покупки валюты в августе
В Банке России оценили объем покупки валюты в августе - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Банке России оценили объем покупки валюты в августе
Чистые покупки иностранной валюты физлицами на российском рынке в августе выросли более чем в 2 раза по сравнению с июлем, до 98,1 миллиарда рублей, следует из... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T10:58+0300
2024-09-06T10:58+0300
2024-09-06T11:01+0300
россия
банк россии
иностранная валюта
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Чистые покупки иностранной валюты физлицами на российском рынке в августе выросли более чем в 2 раза по сравнению с июлем, до 98,1 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "В августе объем нетто-покупок иностранной валюты физическими лицами вырос более чем в 2 раза относительно июля (39,0 миллиардов рублей) и составил 98,1 миллиарда рублей (для сравнения: в августе 2023 г. в условиях ослабления рубля граждане купили валюты всего на сумму 3,1 миллиарда рублей, в августе 2022 г. – на 133,9 миллиарда рублей)", - указывается в обзоре. Основные покупки валюты осуществлялись в российских банках, отмечает ЦБ. "На рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной бóльшую часть месяца. Однако к концу периода спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 рубля за доллар США и до 4,17 рубля за евро", - сообщил регулятор.
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россия, банк россии, иностранная валюта
РОССИЯ, Банк России, иностранная валюта
В Банке России оценили объем покупки валюты в августе
ЦБ: покупки валюты физлицами в августе выросли более чем вдвое, до 98,1 млрд руб
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Чистые покупки иностранной валюты физлицами на российском рынке в августе выросли более чем в 2 раза по сравнению с июлем, до 98,1 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"В августе объем нетто-покупок иностранной валюты физическими лицами вырос более чем в 2 раза относительно июля (39,0 миллиардов рублей) и составил 98,1 миллиарда рублей (для сравнения: в августе 2023 г. в условиях ослабления рубля граждане купили валюты всего на сумму 3,1 миллиарда рублей, в августе 2022 г. – на 133,9 миллиарда рублей)", - указывается в обзоре.
Основные покупки валюты осуществлялись в российских банках, отмечает ЦБ.
"На рынке наличной иностранной валюты ситуация оставалась стабильной бóльшую часть месяца. Однако к концу периода спреды на покупку/продажу валюты повысились до 4,11 рубля за доллар США и до 4,17 рубля за евро", - сообщил регулятор.
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