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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты - 06.09.2024, ПРАЙМ
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты
Центробанк принял решение продлить ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении банка. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T12:27+0300
2024-09-06T13:27+0300
россия
банк россии
наличная валюта
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Центробанк принял решение продлить ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении банка.Отмечается, что такая мера обусловлена действующими в отношении России западными санкциями."Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - сообщил ЦБ.Согласно сообщению, лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по мск 9 марта 2022 года сохраняется для россиян, чей валютный вклад был открыт до вышеуказанной даты. При этом уточняется, что из этих денег можно снять не более 10 тысяч американских долларов или эквивалентной суммы в евро.В Центробанке напомнили, что остальные средства, несмотря на ограничения, можно получить в рублях.
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россия, банк россии, наличная валюта
РОССИЯ, Банк России, наличная валюта
12:27 06.09.2024 (обновлено: 13:27 06.09.2024)
 
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты

Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Центробанк принял решение продлить ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года. Об этом говорится в сообщении банка.
Отмечается, что такая мера обусловлена действующими в отношении России западными санкциями.
"Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - сообщил ЦБ.
Согласно сообщению, лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по мск 9 марта 2022 года сохраняется для россиян, чей валютный вклад был открыт до вышеуказанной даты. При этом уточняется, что из этих денег можно снять не более 10 тысяч американских долларов или эквивалентной суммы в евро.
В Центробанке напомнили, что остальные средства, несмотря на ограничения, можно получить в рублях.
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