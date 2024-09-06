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Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России - 06.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил использование западного оружия для ударов Украины в глубь РФ, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:02+0300
2024-09-06T20:02+0300
венгрия
украина
россия
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил использование западного оружия для ударов Украины в глубь РФ, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Касательно Украины, министр Сийярто выразил осуждение идеи использования западного вооружения для атак вглубь территории России. Он назвал это опасной эскалацией конфликта.Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное разрешение конфликта и не намерена поставлять оружие Киеву. Он отметил, что Венгрия — единственная страна ЕС и НАТО, которая не отправляла и не будет отправлять оружие на Украину.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал от опасных действий, которые могут привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что обсуждение возможного использования Киевом ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию является игрой с огнём.
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венгрия, украина, россия
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ
20:02 06.09.2024
 
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России

Сийярто осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь РФ, назвав это эскалацией

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил использование западного оружия для ударов Украины в глубь РФ, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
Касательно Украины, министр Сийярто выразил осуждение идеи использования западного вооружения для атак вглубь территории России. Он назвал это опасной эскалацией конфликта.
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Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное разрешение конфликта и не намерена поставлять оружие Киеву. Он отметил, что Венгрия — единственная страна ЕС и НАТО, которая не отправляла и не будет отправлять оружие на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал от опасных действий, которые могут привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что обсуждение возможного использования Киевом ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию является игрой с огнём.
 
ВЕНГРИЯУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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