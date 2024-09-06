https://1prime.ru/20240906/vengriya-851398195.html
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России - 06.09.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил использование западного оружия для ударов Украины в глубь РФ, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T20:02+0300
2024-09-06T20:02+0300
2024-09-06T20:02+0300
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил использование западного оружия для ударов Украины в глубь РФ, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Касательно Украины, министр Сийярто выразил осуждение идеи использования западного вооружения для атак вглубь территории России. Он назвал это опасной эскалацией конфликта.Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное разрешение конфликта и не намерена поставлять оружие Киеву. Он отметил, что Венгрия — единственная страна ЕС и НАТО, которая не отправляла и не будет отправлять оружие на Украину.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал от опасных действий, которые могут привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что обсуждение возможного использования Киевом ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию является игрой с огнём.
https://1prime.ru/20240902/neft-851277195.html
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венгрия, украина, россия
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
Сийярто осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь РФ, назвав это эскалацией
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил использование западного оружия для ударов Украины в глубь РФ, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
Касательно Украины, министр Сийярто выразил осуждение идеи использования западного вооружения для атак вглубь территории России. Он назвал это опасной эскалацией конфликта.
Венгрия не выживет без российской нефти, заявил Сийярто
Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное разрешение конфликта и не намерена поставлять оружие Киеву. Он отметил, что Венгрия — единственная страна ЕС и НАТО, которая не отправляла и не будет отправлять оружие на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал от опасных действий, которые могут привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что обсуждение возможного использования Киевом ракет Storm Shadow для атак на российскую территорию является игрой с огнём.