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Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян
Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян - 06.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T22:02+0300
2024-09-06T22:03+0300
политика
венгрия
петер сийярто
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Сийярто назвал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных паспортов "смехотворным и нечестным". Он отметил, что внимание к Венгрии является непропорционально большим, несмотря на то, что в стране находится минимальное количество россиян по сравнению с другими странами Европы.Сийярто уже заявлял, что обвинения в угрозе безопасности Шенгенской зоны из-за выдачи рабочих виз россиянам и белорусам несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан в десятки раз больше.В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован список стран, граждане которых имеют право на двухлетнюю рабочую визу, включая Россию, Белоруссию, Украину, Сербию, Молдавию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Расширение программы стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Опубликованный указ не вызывал реакции ЕС три недели, пока глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.Литва направила запрос в Еврокомиссию на анализ решения Венгрии об упрощении въезда на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
https://1prime.ru/20240906/vengriya-851398195.html
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венгрия, петер сийярто
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
22:02 06.09.2024 (обновлено: 22:03 06.09.2024)
 
Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян

Сийярто: критику в адрес Венгрии из-за льготных виз для россиян смехотворна

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / flag lineБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / flag line
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
Сийярто назвал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных паспортов "смехотворным и нечестным". Он отметил, что внимание к Венгрии является непропорционально большим, несмотря на то, что в стране находится минимальное количество россиян по сравнению с другими странами Европы.
Сийярто уже заявлял, что обвинения в угрозе безопасности Шенгенской зоны из-за выдачи рабочих виз россиянам и белорусам несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан в десятки раз больше.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован список стран, граждане которых имеют право на двухлетнюю рабочую визу, включая Россию, Белоруссию, Украину, Сербию, Молдавию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Расширение программы стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке были только Сербия и Украина.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
20:02
Опубликованный указ не вызывал реакции ЕС три недели, пока глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Литва направила запрос в Еврокомиссию на анализ решения Венгрии об упрощении въезда на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
 
ПолитикаВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
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