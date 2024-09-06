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Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян

Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян - 06.09.2024, ПРАЙМ

Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T22:02+0300

2024-09-06T22:02+0300

2024-09-06T22:03+0300

политика

венгрия

петер сийярто

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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Сийярто назвал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных паспортов "смехотворным и нечестным". Он отметил, что внимание к Венгрии является непропорционально большим, несмотря на то, что в стране находится минимальное количество россиян по сравнению с другими странами Европы.Сийярто уже заявлял, что обвинения в угрозе безопасности Шенгенской зоны из-за выдачи рабочих виз россиянам и белорусам несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан в десятки раз больше.В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован список стран, граждане которых имеют право на двухлетнюю рабочую визу, включая Россию, Белоруссию, Украину, Сербию, Молдавию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Расширение программы стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Опубликованный указ не вызывал реакции ЕС три недели, пока глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.Литва направила запрос в Еврокомиссию на анализ решения Венгрии об упрощении въезда на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.

https://1prime.ru/20240906/vengriya-851398195.html

венгрия

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венгрия, петер сийярто