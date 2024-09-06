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Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян
Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян - 06.09.2024, ПРАЙМ
Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T22:02+0300
2024-09-06T22:02+0300
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политика
венгрия
петер сийярто
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МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач. Сийярто назвал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных паспортов "смехотворным и нечестным". Он отметил, что внимание к Венгрии является непропорционально большим, несмотря на то, что в стране находится минимальное количество россиян по сравнению с другими странами Европы.Сийярто уже заявлял, что обвинения в угрозе безопасности Шенгенской зоны из-за выдачи рабочих виз россиянам и белорусам несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан в десятки раз больше.В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован список стран, граждане которых имеют право на двухлетнюю рабочую визу, включая Россию, Белоруссию, Украину, Сербию, Молдавию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Расширение программы стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке были только Сербия и Украина.Опубликованный указ не вызывал реакции ЕС три недели, пока глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.Литва направила запрос в Еврокомиссию на анализ решения Венгрии об упрощении въезда на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.
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венгрия, петер сийярто
Политика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Венгрия ответила на критику проекта льготных виз для россиян
Сийярто: критику в адрес Венгрии из-за льготных виз для россиян смехотворна
МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил ЕС на критику в адрес его страны, сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.
Сийярто назвал протест стран Прибалтики против венгерской программы национальных паспортов "смехотворным и нечестным". Он отметил, что внимание к Венгрии является непропорционально большим, несмотря на то, что в стране находится минимальное количество россиян по сравнению с другими странами Европы.
Сийярто уже заявлял, что обвинения в угрозе безопасности Шенгенской зоны из-за выдачи рабочих виз россиянам и белорусам несостоятельны и звучат из стран, где российских граждан в десятки раз больше.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован список стран, граждане которых имеют право на двухлетнюю рабочую визу, включая Россию, Белоруссию, Украину, Сербию, Молдавию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Северную Македонию. Расширение программы стало следствием изменения миграционного законодательства Венгрии, которое вступило в силу с 1 января 2024 года. Ранее в списке были только Сербия и Украина.
Глава МИД Венгрии осудил идею ударов ВСУ западным оружием вглубь России
Опубликованный указ не вызывал реакции ЕС три недели, пока глава крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Литва направила запрос в Еврокомиссию на анализ решения Венгрии об упрощении въезда на работу для россиян и белорусов. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в Шенгенской зоне.