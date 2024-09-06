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В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста - 06.09.2024, ПРАЙМ
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В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста - 06.09.2024, ПРАЙМ
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста
Численность россиян старше трудоспособного возраста к 2046 году увеличится на 2,8 миллиона, рассказала Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T06:16+0300
2024-09-06T06:26+0300
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россия
население
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Численность россиян старше трудоспособного возраста к 2046 году увеличится на 2,8 миллиона, рассказала Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты России в ходе Восточного экономического форума."(Есть - прим. ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек", - подчеркнула специалист в рамках сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ. Она также уточнила, что при этом наблюдается сокращение числа российских граждан трудоспособного возраста. ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее в министерстве рассказали, что к 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны как в физических отделениях.
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россия, население, возраст
ВЭФ-2024, РОССИЯ, население, возраст
06:16 06.09.2024 (обновлено: 06:26 06.09.2024)
 
В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

Число людей старше трудоспособного возраста вырастет на 2,8 млн к 2046 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Численность россиян старше трудоспособного возраста к 2046 году увеличится на 2,8 миллиона, рассказала Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты России в ходе Восточного экономического форума.
"(Есть - прим. ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек", - подчеркнула специалист в рамках сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ.
Она также уточнила, что при этом наблюдается сокращение числа российских граждан трудоспособного возраста.
ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Минвостокразвития назвало ключевые соглашения на ВЭФ
05:17
Ранее в министерстве рассказали, что к 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны как в физических отделениях.
 
ВЭФ-2024РОССИЯнаселениевозраст
 
 
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