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В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста - 06.09.2024, ПРАЙМ

В Минтруде заявили о росте числа россиян старше трудоспособного возраста

Численность россиян старше трудоспособного возраста к 2046 году увеличится на 2,8 миллиона, рассказала Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T06:16+0300

2024-09-06T06:16+0300

2024-09-06T06:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Численность россиян старше трудоспособного возраста к 2046 году увеличится на 2,8 миллиона, рассказала Ольга Баталина, первый заместитель министра труда и социальной защиты России в ходе Восточного экономического форума."(Есть - прим. ред.) вызов старения населения. Он тоже одновременно будет нарастать. У нас численность граждан старше трудоспособного возраста будет расти и к 2030 году их станет больше на почти 2 миллиона человек", - подчеркнула специалист в рамках сессии "Дальний Восток - дело семейное" на ВЭФ. Она также уточнила, что при этом наблюдается сокращение числа российских граждан трудоспособного возраста. ВЭФ-2024 проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ранее в министерстве рассказали, что к 1 декабря текущего года завершится переход пенсионных сервисов Социального фонда России в электронный формат на портал Госуслуги. Теперь они будут доступны как в физических отделениях.

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россия, население, возраст