https://1prime.ru/20240906/vsu-851384428.html

За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ

За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ

За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ

Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T11:21+0300

2024-09-06T11:21+0300

2024-09-06T11:22+0300

россия

украина

всу

дроны

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА противника."Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он.Военнослужащий подчеркнул, что он и его сослуживцы моментально занимают боевые позиции, как только получают по рации информацию о направлении летящего дрона. По словам Деева, ликвидация БПЛА происходит через минуты после его обнаружения. По словам командира, Вооруженные силы Украины применяют беспилотники как собственного, так и западного производства. Он отметил, что "ахиллесовой пятой" "Бабы-Яги" является аккумулятор, поэтому бесполезно целиться в винты.

https://1prime.ru/20240905/dron-851364244.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, всу, дроны