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За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
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За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:21+0300
2024-09-06T11:22+0300
россия
украина
всу
дроны
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА противника."Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он.Военнослужащий подчеркнул, что он и его сослуживцы моментально занимают боевые позиции, как только получают по рации информацию о направлении летящего дрона. По словам Деева, ликвидация БПЛА происходит через минуты после его обнаружения. По словам командира, Вооруженные силы Украины применяют беспилотники как собственного, так и западного производства. Он отметил, что "ахиллесовой пятой" "Бабы-Яги" является аккумулятор, поэтому бесполезно целиться в винты.
https://1prime.ru/20240905/dron-851364244.html
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россия, украина, всу, дроны
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, дроны
11:21 06.09.2024 (обновлено: 11:22 06.09.2024)
 
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ

Командир взвода Деев назвал аккумулятор слабым местом дрона "Баба-Яга"

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА противника.
"Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он.
Военнослужащий подчеркнул, что он и его сослуживцы моментально занимают боевые позиции, как только получают по рации информацию о направлении летящего дрона. По словам Деева, ликвидация БПЛА происходит через минуты после его обнаружения.
По словам командира, Вооруженные силы Украины применяют беспилотники как собственного, так и западного производства. Он отметил, что "ахиллесовой пятой" "Бабы-Яги" является аккумулятор, поэтому бесполезно целиться в винты.
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