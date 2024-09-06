https://1prime.ru/20240906/vsu-851384428.html
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T11:21+0300
2024-09-06T11:21+0300
2024-09-06T11:22+0300
россия
украина
всу
дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру о том, как происходит уничтожение БПЛА противника."Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он.Военнослужащий подчеркнул, что он и его сослуживцы моментально занимают боевые позиции, как только получают по рации информацию о направлении летящего дрона. По словам Деева, ликвидация БПЛА происходит через минуты после его обнаружения. По словам командира, Вооруженные силы Украины применяют беспилотники как собственного, так и западного производства. Он отметил, что "ахиллесовой пятой" "Бабы-Яги" является аккумулятор, поэтому бесполезно целиться в винты.
https://1prime.ru/20240905/dron-851364244.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу, дроны
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, дроны
За минуты. Российский боец рассказал, как он "мешает" ВСУ
Командир взвода Деев назвал аккумулятор слабым местом дрона "Баба-Яга"
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ.
Ликвидировавший шесть украинских беспилотников "Баба-Яга" командир взвода Юрий Деев ответил на вопрос Ленты.ру
о том, как происходит уничтожение БПЛА противника.
"Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он.
Военнослужащий подчеркнул, что он и его сослуживцы моментально занимают боевые позиции, как только получают по рации информацию о направлении летящего дрона. По словам Деева, ликвидация БПЛА происходит через минуты после его обнаружения.
По словам командира, Вооруженные силы Украины применяют беспилотники как собственного, так и западного производства. Он отметил, что "ахиллесовой пятой" "Бабы-Яги" является аккумулятор, поэтому бесполезно целиться в винты.
Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона