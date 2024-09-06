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Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2025 год до 2,5%

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2025 год до 2,5% - 06.09.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России на 2025 год до 2,5%

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 2,5% с 2,3%. В 2026 году ожидает рост экономики на 2,6%, а в 2027 году – на 2,8%, сообщил... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T20:17+0300

2024-09-06T20:17+0300

2024-09-06T20:17+0300

мэр

ввп

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 2,5% с 2,3%. В 2026 году ожидает рост экономики на 2,6%, а в 2027 году – на 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства. В пятницу Министерство экономического развития представило правительству проект прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года."На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста за счет того, что так или иначе сработают ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом все равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году - ред.)", - сказал представитель министерства, комментируя прогноз. Он добавил, что в 2026 году рост ВВП прогнозируется на уровне 2,6%, в 2027 году - 2,8%. Экономический рост будет стабильным, а уровень безработицы останется низким. Мы прогнозируем достаточно высокие темпы роста производительности труда, превышающие исторические показатели. Это вполне достижимо и уже происходит в настоящее время.Весной министерство прогнозировало рост российской экономики на 2,3% и в 2025, и 2026 годах, а в 2027 - на 2,4%.

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мэр, ввп