https://1prime.ru/20240906/zaporozhskaya-aes-851392693.html

Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС

Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС - 06.09.2024, ПРАЙМ

Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС

Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС в условиях возрастающей активности украинских провокаций, об этом... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T15:34+0300

2024-09-06T15:34+0300

2024-09-06T15:34+0300

энергетика

алексей лихачев

запорожская аэс

аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710876_0:123:3205:1926_1920x0_80_0_0_91ff19d9c3aeb11cc5150811125bb3e7.jpg

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — ПРАЙМ. Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС в условиях возрастающей активности украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на переговорах в Калининграде. На Запорожской АЭС Алексей Лихачёв подтвердил, что Россия делает всё возможное для обеспечения безопасной работы станции в условиях растущего числа провокаций со стороны Украины.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, запорожская аэс, аэс