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Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС - 06.09.2024, ПРАЙМ
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС
Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС в условиях возрастающей активности украинских провокаций, об этом... | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T15:34+0300
2024-09-06T15:34+0300
2024-09-06T15:34+0300
энергетика
алексей лихачев
запорожская аэс
аэс
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КАЛИНИНГРАД, 6 сен — ПРАЙМ. Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасной работы Запорожской АЭС в условиях возрастающей активности украинских провокаций, об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на переговорах в Калининграде. На Запорожской АЭС Алексей Лихачёв подтвердил, что Россия делает всё возможное для обеспечения безопасной работы станции в условиях растущего числа провокаций со стороны Украины.
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алексей лихачев, запорожская аэс, аэс
Энергетика, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, АЭС
Лихачев подтвердил, что Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС
Лихачев на встрече с Гросси: Россия делает все для безопасности Запорожской АЭС