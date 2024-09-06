https://1prime.ru/20240906/zoloto-851394059.html

Золотые резервы России достигли нового максимума

Золотые резервы России достигли нового максимума - 06.09.2024, ПРАЙМ

Золотые резервы России достигли нового максимума

Золотые резервы России по итогам августа достигли нового максимума - 188,8 миллиарда долларов, а их доля в международных активах впервые за почти четверть века... | 06.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-06T16:26+0300

2024-09-06T16:26+0300

2024-09-06T16:27+0300

россия

банк россии

золото

международные резервы

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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам августа достигли нового максимума - 188,8 миллиарда долларов, а их доля в международных активах впервые за почти четверть века превысила 30%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 сентября выросли до 613,7 миллиарда долларов с 602,05 миллиарда на 1 августа. Вложения России в золото в августе увеличились на 5,1% - до 188,8 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный месяцем ранее на уровне 179,5 миллиарда долларов. Доля золота в резервах увеличилась до 30,8% с 29,8% месяцем ранее. Это новый максимум с января 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составлял 31,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

https://1prime.ru/20240905/zoloto-851373127.html

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россия, банк россии, золото, международные резервы