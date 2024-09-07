https://1prime.ru/20240907/borrel-851409297.html

Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России

Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России - 07.09.2024, ПРАЙМ

Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе форума по вопросам коллективной безопасности Евросоюза, проходящего в Италии, в очередной раз призвал Запад разрешить... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T14:37+0300

2024-09-07T14:37+0300

2024-09-07T14:37+0300

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ракетные удары

военная помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе форума по вопросам коллективной безопасности Евросоюза, проходящего в Италии, в очередной раз призвал Запад разрешить Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям. "Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - возмутился он.Для проведения аналогии со столкновением Москвы и Киева Боррель неудачно использовал палестино-израильский конфликт и, в частности, сектор Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль". При этом, однако, западные страны продолжают регулярно оправдывать удары Тель-Авива не только по военным объектам, но и по мирным территориям, утверждая, что Израиль имеет "право на самооборону".Ранее американское издание Washington Post сообщило, что европейские государства вновь отказались позволить ВСУ наносить удары вглубь России.

https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html

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всу, украина, россия, ес, жозеп боррель, ракетные удары, военная помощь украине