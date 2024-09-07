Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России - 07.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240907/borrel-851409297.html
Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России
Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России - 07.09.2024, ПРАЙМ
Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России
Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе форума по вопросам коллективной безопасности Евросоюза, проходящего в Италии, в очередной раз призвал Запад разрешить... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T14:37+0300
2024-09-07T14:37+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
ес
жозеп боррель
ракетные удары
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84118/12/841181261_0:108:2778:1671_1920x0_80_0_0_d2be6484697135398313a9ce21ec1690.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 сен – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе форума по вопросам коллективной безопасности Евросоюза, проходящего в Италии, в очередной раз призвал Запад разрешить Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям. "Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - возмутился он.Для проведения аналогии со столкновением Москвы и Киева Боррель неудачно использовал палестино-израильский конфликт и, в частности, сектор Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль". При этом, однако, западные страны продолжают регулярно оправдывать удары Тель-Авива не только по военным объектам, но и по мирным территориям, утверждая, что Израиль имеет "право на самооборону".Ранее американское издание Washington Post сообщило, что европейские государства вновь отказались позволить ВСУ наносить удары вглубь России.
https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84118/12/841181261_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_775aa7913be78ca9b0852d33f0241f65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина, россия, ес, жозеп боррель, ракетные удары, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕС, Жозеп Боррель, ракетные удары, военная помощь Украине
14:37 07.09.2024
 
Боррель возмутился, почему Украине не разрешили наносить удары по России

Боррель в Италии возмутился, что Киеву не разрешают бить вглубь территории России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 7 сен – ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе форума по вопросам коллективной безопасности Евросоюза, проходящего в Италии, в очередной раз призвал Запад разрешить Киеву использовать поставляемое оружие для ударов по российским территориям.
"Кстати, почему Италия не разрешает Украине использовать поставляемое оружие по целям на территории России? Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - возмутился он.
Для проведения аналогии со столкновением Москвы и Киева Боррель неудачно использовал палестино-израильский конфликт и, в частности, сектор Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль". При этом, однако, западные страны продолжают регулярно оправдывать удары Тель-Авива не только по военным объектам, но и по мирным территориям, утверждая, что Израиль имеет "право на самооборону".
Ранее американское издание Washington Post сообщило, что европейские государства вновь отказались позволить ВСУ наносить удары вглубь России.
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
13:08
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯЕСЖозеп Боррельракетные ударывоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала