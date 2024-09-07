https://1prime.ru/20240907/dollar-851393192.html
Абсолютный шторм. Рубль уже не реагирует ни на что
Абсолютный шторм. Рубль уже не реагирует ни на что - 07.09.2024, ПРАЙМ
Абсолютный шторм. Рубль уже не реагирует ни на что
Мировые рынки продолжают переживать период повышенной волатильности, но на этом фоне рубль должен удержаться в пределах текущих значений, рассказал агентству... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T03:03+0300
2024-09-07T03:03+0300
2024-09-07T03:03+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
курсы валют
курс доллара к рублю цб рф
курсовая динамика
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/17/841991708_0:72:1929:1157_1920x0_80_0_0_f78cf827d15f9b091b27787157473091.jpg
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Мировые рынки продолжают переживать период повышенной волатильности, но на этом фоне рубль должен удержаться в пределах текущих значений, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.На прошедшей неделе рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным валютам. На нефтяном рынке тоже отмечалась значительная волатильность. В начале недели баррель Brent торговался около 77,22 долларов. Однако к середине недели цены резко снизились, достигнув уровня 72,68 долларов за баррель. Это падение было связано с опасениями относительно замедления экономического роста в Китае и потенциального увеличения предложения на рынке.Технический анализ нефтяного рынка указывает на возможность дальнейшего снижения цен до уровня 71,71 доллара за баррель. Однако поддержку ценам оказывают такие факторы, как значительное сокращение коммерческих запасов нефти в США и договоренность стран ОПЕК+ об отсрочке запланированного повышения нефтедобычи.На следующую неделю ключевым событием станет заседание ЦБ РФ, которое может оказать существенное влияние на дальнейшую динамику рубля. Большинство экспертов ожидают либо сохранения текущей ставки на уровне 18%, либо её повышения на 100-200 базисных пунктов.Также важно следить за развитием ситуации в Китае и решениями ОПЕК+, которые могут повлиять на нефтяные котировки и, как следствие, на курс рубля. 10 сентября выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, 11 сентября – отчеты с данными по инфляции за август в США и России.На всех рынках ожидается повышенная волатильность. Рубль, по идее, должен удержать текущие ценовые уровни. Если ситуация с ликвидностью юаня не разрешится с помощью ЦБ России, то рост юаня сможет оказать давление на другие котировки, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20240719/valyuta-850204826.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/17/841991708_147:0:1783:1227_1920x0_80_0_0_29c499dfeeb23e51d29d4743ac36701c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курсовая динамика
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, курсовая динамика
Абсолютный шторм. Рубль уже не реагирует ни на что
Аналитик Антонов: рынки сотрясает волатильность, но рубль устоит
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Мировые рынки продолжают переживать период повышенной волатильности, но на этом фоне рубль должен удержаться в пределах текущих значений, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
На прошедшей неделе рубль продемонстрировал смешанную динамику по отношению к основным валютам. На нефтяном рынке тоже отмечалась значительная волатильность. В начале недели баррель Brent торговался около 77,22 долларов. Однако к середине недели цены резко снизились, достигнув уровня 72,68 долларов за баррель. Это падение было связано с опасениями относительно замедления экономического роста в Китае и потенциального увеличения предложения на рынке.
Технический анализ нефтяного рынка указывает на возможность дальнейшего снижения цен до уровня 71,71 доллара за баррель. Однако поддержку ценам оказывают такие факторы, как значительное сокращение коммерческих запасов нефти в США и договоренность стран ОПЕК+ об отсрочке запланированного повышения нефтедобычи.
На следующую неделю ключевым событием станет заседание ЦБ РФ, которое может оказать существенное влияние на дальнейшую динамику рубля. Большинство экспертов ожидают либо сохранения текущей ставки на уровне 18%, либо её повышения на 100-200 базисных пунктов.
Также важно следить за развитием ситуации в Китае и решениями ОПЕК+, которые могут повлиять на нефтяные котировки и, как следствие, на курс рубля. 10 сентября выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, 11 сентября – отчеты с данными по инфляции за август в США и России.
На всех рынках ожидается повышенная волатильность. Рубль, по идее, должен удержать текущие ценовые уровни. Если ситуация с ликвидностью юаня не разрешится с помощью ЦБ России, то рост юаня сможет оказать давление на другие котировки, заключил аналитик.
Валюту уводят в тень: куда может улететь курс