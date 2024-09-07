https://1prime.ru/20240907/fitso-851410154.html

ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо

ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо - 07.09.2024, ПРАЙМ

ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо

Европейская комиссия не помогает в решении проблем, которые возникают с транзитом нефти и газа через территорию Украины, заявил эфире программы "Субботние... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T15:33+0300

2024-09-07T15:33+0300

2024-09-07T15:33+0300

энергетика

словакия

ек

украина

транзит газа через украину

нефть

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/35/842813589_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_34beee6cd56c9a51feba9786ebc57b6f.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия не помогает в решении проблем, которые возникают с транзитом нефти и газа через территорию Украины, заявил эфире программы "Субботние диалоги" в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также отметил, что словацкие власти тем не менее работают над тем, чтобы данный маршрут и далее применялся в качестве главного пути для обеспечения страны энергоресурсами. "Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем — ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством", — сказал премьер. Он добавил, что руководство Словакии находится также "в очень тесном контакте со всеми фирмами, которые занимаются обеспечением нефти и газа". По словам Фицо, власти республики сделают все для того, чтобы украинский маршрут и дальше использовался в качестве главного транзитного маршрута для нефти и газа для Словакии. Ранее глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский сказал, что Словакии выгодно получать газ через Украину, а использовать иные пути было бы дороже. Он считает, что словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это может потребовать более высоких транспортных расходов, так как транзит проходил бы через большее число государств и по более длинному маршруту.

https://1prime.ru/20240818/slovakiya-850962603.html

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

словакия, ек, украина, транзит газа через украину, нефть, роберт фицо