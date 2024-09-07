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ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240907/fitso-851410154.html
ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо
ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо - 07.09.2024, ПРАЙМ
ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо
Европейская комиссия не помогает в решении проблем, которые возникают с транзитом нефти и газа через территорию Украины, заявил эфире программы "Субботние... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T15:33+0300
2024-09-07T15:33+0300
энергетика
словакия
ек
украина
транзит газа через украину
нефть
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия не помогает в решении проблем, которые возникают с транзитом нефти и газа через территорию Украины, заявил эфире программы "Субботние диалоги" в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также отметил, что словацкие власти тем не менее работают над тем, чтобы данный маршрут и далее применялся в качестве главного пути для обеспечения страны энергоресурсами. "Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем — ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством", — сказал премьер. Он добавил, что руководство Словакии находится также "в очень тесном контакте со всеми фирмами, которые занимаются обеспечением нефти и газа". По словам Фицо, власти республики сделают все для того, чтобы украинский маршрут и дальше использовался в качестве главного транзитного маршрута для нефти и газа для Словакии. Ранее глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский сказал, что Словакии выгодно получать газ через Украину, а использовать иные пути было бы дороже. Он считает, что словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это может потребовать более высоких транспортных расходов, так как транзит проходил бы через большее число государств и по более длинному маршруту.
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словакия, ек, украина, транзит газа через украину, нефть, роберт фицо
Энергетика, СЛОВАКИЯ, ЕК, УКРАИНА, транзит газа через Украину, Нефть, Роберт Фицо
15:33 07.09.2024
 
ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа, заявил Фицо

Фицо: ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа через Украину

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия не помогает в решении проблем, которые возникают с транзитом нефти и газа через территорию Украины, заявил эфире программы "Субботние диалоги" в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он также отметил, что словацкие власти тем не менее работают над тем, чтобы данный маршрут и далее применялся в качестве главного пути для обеспечения страны энергоресурсами.
"Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем — ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством", — сказал премьер.
Он добавил, что руководство Словакии находится также "в очень тесном контакте со всеми фирмами, которые занимаются обеспечением нефти и газа".
По словам Фицо, власти республики сделают все для того, чтобы украинский маршрут и дальше использовался в качестве главного транзитного маршрута для нефти и газа для Словакии.
Ранее глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский сказал, что Словакии выгодно получать газ через Украину, а использовать иные пути было бы дороже. Он считает, что словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это может потребовать более высоких транспортных расходов, так как транзит проходил бы через большее число государств и по более длинному маршруту.
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ЭнергетикаСЛОВАКИЯЕКУКРАИНАтранзит газа через УкраинуНефтьРоберт Фицо
 
 
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