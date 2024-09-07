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"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО

"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО

Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T16:34+0300

2024-09-07T16:34+0300

2024-09-07T16:34+0300

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — заявил военный.Он считает, что это направление является приоритетным для обеих сторон. Именно поэтому ВС России особенно усилили натиск, не оставляя ослабленным украинским батальонам шанса на оборону. Ярославский отметил, что большое количество солдат ВСУ все еще задействовано на российских приграничных территориях, поэтому Украина не в состоянии дать полноценный отпор.

https://1prime.ru/20240907/konflikt-851410447.html

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