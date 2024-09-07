https://1prime.ru/20240907/front-851411518.html
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T16:34+0300
2024-09-07T16:34+0300
2024-09-07T16:34+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — заявил военный.Он считает, что это направление является приоритетным для обеих сторон. Именно поэтому ВС России особенно усилили натиск, не оставляя ослабленным украинским батальонам шанса на оборону. Ярославский отметил, что большое количество солдат ВСУ все еще задействовано на российских приграничных территориях, поэтому Украина не в состоянии дать полноценный отпор.
https://1prime.ru/20240907/konflikt-851410447.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, вс рф, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА, РОССИЯ
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Офицер ВСУ: потеря Украиной Красноармейска приведет к обрушению фронта
МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Фабрика новостей".
"Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — заявил военный.
Он считает, что это направление является приоритетным для обеих сторон. Именно поэтому ВС России особенно усилили натиск, не оставляя ослабленным украинским батальонам шанса на оборону. Ярославский отметил, что большое количество солдат ВСУ все еще задействовано на российских приграничных территориях, поэтому Украина не в состоянии дать полноценный отпор.
Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ