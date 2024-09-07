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"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240907/front-851411518.html
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T16:34+0300
2024-09-07T16:34+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — заявил военный.Он считает, что это направление является приоритетным для обеих сторон. Именно поэтому ВС России особенно усилили натиск, не оставляя ослабленным украинским батальонам шанса на оборону. Ярославский отметил, что большое количество солдат ВСУ все еще задействовано на российских приграничных территориях, поэтому Украина не в состоянии дать полноценный отпор.
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всу, вс рф, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА, РОССИЯ
16:34 07.09.2024
 
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО

Офицер ВСУ: потеря Украиной Красноармейска приведет к обрушению фронта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Если украинское командование потеряет контроль над Красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.), весь фронт обрушится, считает командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Фабрика новостей".
"Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта, и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — заявил военный.
Он считает, что это направление является приоритетным для обеих сторон. Именно поэтому ВС России особенно усилили натиск, не оставляя ослабленным украинским батальонам шанса на оборону. Ярославский отметил, что большое количество солдат ВСУ все еще задействовано на российских приграничных территориях, поэтому Украина не в состоянии дать полноценный отпор.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ
15:55
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РФУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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