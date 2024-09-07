https://1prime.ru/20240907/konflikt-851410447.html

Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ

Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ - 07.09.2024, ПРАЙМ

Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ

Конфликт Киева и Москвы приблизился к моменту, который может стать решающим, сообщает издание Fatto Quotidiano. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T15:55+0300

2024-09-07T15:55+0300

2024-09-07T15:55+0300

спецоперация на украине

всу

украина

россия

нато

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Конфликт Киева и Москвы приблизился к моменту, который может стать решающим, сообщает издание Fatto Quotidiano."Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий", — заявляют авторы статьи.В издании также подчеркнули, что глава киевского режима Владимир Зеленский может своими решениями привести ситуацию к катастрофическим последствиям. По сути, признает автор, он решился на вторжение на российские территории с использованием западного оружия, когда атаковал Курскую область.Автор резюмировал, что у скандальной операции не было других причин, поскольку именно она спровоцировала серьезное ослабление украинских позиций на фронте.

https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html

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всу, украина, россия, нато, владимир зеленский