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"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Атака на российские приграничные территории стала стратегической катастрофой для ВСУ, считает разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:44+0300
2024-09-07T08:44+0300
2024-09-07T08:44+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Атака на российские приграничные территории стала стратегической катастрофой для ВСУ, считает разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт подчеркнул, что подобная провокация заставила украинское командование перебросить большую часть подразделений с критически важных участков фронта в Донбассе в Курскую область. Это, в свою очередь, разительно ослабило позиции Киева на поле боя, заключил Риттер.
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всу, украина, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ДОНБАСС
"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США
Риттер: атака на Курскую область стала стратегическим провалом Киева