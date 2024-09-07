https://1prime.ru/20240907/kursk-851403397.html

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Это катастрофа". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США

Атака на российские приграничные территории стала стратегической катастрофой для ВСУ, считает разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T08:44+0300

2024-09-07T08:44+0300

2024-09-07T08:44+0300

спецоперация на украине

всу

украина

донбасс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Атака на российские приграничные территории стала стратегической катастрофой для ВСУ, считает разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Эксперт подчеркнул, что подобная провокация заставила украинское командование перебросить большую часть подразделений с критически важных участков фронта в Донбассе в Курскую область. Это, в свою очередь, разительно ослабило позиции Киева на поле боя, заключил Риттер.

https://1prime.ru/20240907/svo-851402595.html

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, украина, донбасс