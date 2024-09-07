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"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - 07.09.2024, ПРАЙМ
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"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности
В случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержит победу, Илон Маск станет первым человеком, которого она подвергнет... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T17:16+0300
2024-09-07T17:16+0300
политика
илон маск
джо байден
камала харрис
выборы в сша
дональд трамп
алексей пушков
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. В случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержит победу, Илон Маск станет первым человеком, которого она подвергнет цензуре, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.Такой комментарий он оставил на карикатуру, которую ранее опубликовал американский бизнесмен Илон Маск. На скандальном изображении безликий человек, управляющий тряпичными куклами, снимает со своей руки куклу действующего американского президента Джо Байдена и надевает чучело, напоминающее Камалу Харрис. Демократку Маск назвал "марионеткой"."Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — подчеркнул Пушков, отметив, что такими действиями создатель SpaceX сжигает мосты с Белым домом и идет ва-банк.
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илон маск, джо байден, камала харрис, выборы в сша, дональд трамп, алексей пушков
Политика, Илон Маск, Джо Байден, Камала Харрис, выборы в США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
17:16 07.09.2024
 
"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности

Пушков: Маск пошел ва-банк, выложив карикатуру про Камалу Харрис

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. В случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержит победу, Илон Маск станет первым человеком, которого она подвергнет цензуре, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.
Такой комментарий он оставил на карикатуру, которую ранее опубликовал американский бизнесмен Илон Маск. На скандальном изображении безликий человек, управляющий тряпичными куклами, снимает со своей руки куклу действующего американского президента Джо Байдена и надевает чучело, напоминающее Камалу Харрис. Демократку Маск назвал "марионеткой".
"Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — подчеркнул Пушков, отметив, что такими действиями создатель SpaceX сжигает мосты с Белым домом и идет ва-банк.
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ПолитикаИлон МаскДжо БайденКамала Харрисвыборы в СШАДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
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