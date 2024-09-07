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"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности

"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Идет ва-банк": Пушков предупредил Маска об опасности

В случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержит победу, Илон Маск станет первым человеком, которого она подвергнет... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T17:16+0300

2024-09-07T17:16+0300

2024-09-07T17:16+0300

политика

илон маск

джо байден

камала харрис

выборы в сша

дональд трамп

алексей пушков

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. В случае, если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержит победу, Илон Маск станет первым человеком, которого она подвергнет цензуре, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.Такой комментарий он оставил на карикатуру, которую ранее опубликовал американский бизнесмен Илон Маск. На скандальном изображении безликий человек, управляющий тряпичными куклами, снимает со своей руки куклу действующего американского президента Джо Байдена и надевает чучело, напоминающее Камалу Харрис. Демократку Маск назвал "марионеткой"."Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа", — подчеркнул Пушков, отметив, что такими действиями создатель SpaceX сжигает мосты с Белым домом и идет ва-банк.

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илон маск, джо байден, камала харрис, выборы в сша, дональд трамп, алексей пушков