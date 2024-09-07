https://1prime.ru/20240907/orban-851406499.html

Орбан сделал важное заявление об Украине

Орбан сделал важное заявление об Украине - 07.09.2024, ПРАЙМ

Орбан сделал важное заявление об Украине

Отчаянно поддерживая Киев, европейские государства вредят сами себе, считает венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом он рассказал газете Corrierre della Sera. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:56+0300

2024-09-07T11:56+0300

2024-09-07T11:56+0300

спецоперация на украине

украина

россия

мирные переговоры

виктор орбан

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Отчаянно поддерживая Киев, европейские государства вредят сами себе, считает венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом он рассказал газете Corrierre della Sera."<...> Вместо того, чтобы следовать своим интересам, мы полностью придерживаемся украинских позиций, и это все глубже втягивает нас в конфликт. Это не на пользу Европе, это просто вредно", — объяснил политик.Премьер Венгрии также дополнил, что европейские лидеры должны остановить эскалацию конфликта, а не участвовать в нем. Это необходимо сделать в интересах всей Европы. Ранее Орбан также подчеркивал, что перед разработкой многочисленных планов по мирным переговорам между Киевом и Москвой необходимо добиться прекращения огня.

https://1prime.ru/20240907/svo-851406319.html

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украина, россия, мирные переговоры, виктор орбан