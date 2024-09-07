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В Киргизии назвали причину изменения порядка проведения платежей
В Киргизии назвали причину изменения порядка проведения платежей - 07.09.2024, ПРАЙМ
В Киргизии назвали причину изменения порядка проведения платежей
Новый порядок проведения платежей в Киргизии введен, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции, рассказал министр экономики страны | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T13:41+0300
2024-09-07T13:41+0300
2024-09-07T13:41+0300
экономика
киргизия
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платежи
транзитные платежи
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БИШКЕК, 7 сен - ПРАЙМ. Новый порядок проведения платежей в Киргизии введен, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции, рассказал министр экономики страны Данияр Амангельдиев. Национальный банк Киргизии ранее изменил порядок проведения платежей. Согласно распоряжению, в течение года киргизские банки не могут принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы и услуги, предоставляемые иностранным государством или следующие в иностранные государства без поставки на территорию страны-транзитера."У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции", - объяснил Амангельдиев. Он также заверил, что специальная госкомпания уже приступила к проведению платежей. Киргизские банки, по его словам, таким образом смогут быстрее решать вопрос проведения комплаенса, гарантирующего чистоту финансовых операций.
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киргизия, нацбанк киргизии, платежи, транзитные платежи
Экономика, КИРГИЗИЯ, Нацбанк Киргизии, платежи, транзитные платежи
В Киргизии назвали причину изменения порядка проведения платежей
Амангельдиев: новый порядок платежей обеспечит прозрачность финансовых потоков
БИШКЕК, 7 сен - ПРАЙМ. Новый порядок проведения платежей в Киргизии введен, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и удешевить транзакции, рассказал министр экономики страны Данияр Амангельдиев.
Национальный банк Киргизии ранее изменил порядок проведения платежей. Согласно распоряжению, в течение года киргизские банки не могут принимать к исполнению платежные поручения и иным образом осуществлять расчеты по контрактам, предметом которых являются товары, работы и услуги, предоставляемые иностранным государством или следующие в иностранные государства без поставки на территорию страны-транзитера.
"У банков будет ясная картина: получится отсечь сомнительные операции", - объяснил Амангельдиев.
Он также заверил, что специальная госкомпания уже приступила к проведению платежей. Киргизские банки, по его словам, таким образом смогут быстрее решать вопрос проведения комплаенса, гарантирующего чистоту финансовых операций.
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