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Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - 07.09.2024, ПРАЙМ
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Командование ВСУ направляет недавно мобилизованных солдат на российские приграничные территории обманом, рассказал военнопленный украинских войск Петро Еремеев. | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T10:29+0300
2024-09-07T10:29+0300
спецоперация на украине
пленные
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ направляет недавно мобилизованных солдат на российские приграничные территории обманом, рассказал военнопленный украинских войск Петро Еремеев. Об этом сообщило Минобороны РФ.Так, украинец был мобилизован прямо из магазина, куда он зашел за своей женой и ребенком. Вечером этого же дня, по словам Еремеева, командир приказал собирать вещи и выдвигаться на якобы совещание. После встречи с остальными солдатами роты в Сумской области Петро направили в Курскую область."Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты - "там уже наши есть", но там никого и не было из наших, все горит", - вспоминает он.Пленный также уточнил, что изначально никто не объяснил цель и направление выезда. Задачу поставили лишь после того, как все призывники были укомплектованы в военную технику. "Зачем мне автомат, бронежилет, если я еду на совещание? И кто берет на совещание обычный рядовой состав?" - задавался вопросом Еремеев, отметив, что нежелающим подчиниться приказам командования грозит расправа.
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пленные, всу
Спецоперация на Украине, пленные, ВСУ
10:29 07.09.2024
 
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Пленный Еремеев: командование отправляет солдат в Курскую область обманом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ направляет недавно мобилизованных солдат на российские приграничные территории обманом, рассказал военнопленный украинских войск Петро Еремеев. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Так, украинец был мобилизован прямо из магазина, куда он зашел за своей женой и ребенком. Вечером этого же дня, по словам Еремеева, командир приказал собирать вещи и выдвигаться на якобы совещание. После встречи с остальными солдатами роты в Сумской области Петро направили в Курскую область.
"Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты - "там уже наши есть", но там никого и не было из наших, все горит", - вспоминает он.
Пленный также уточнил, что изначально никто не объяснил цель и направление выезда. Задачу поставили лишь после того, как все призывники были укомплектованы в военную технику.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера
10:21
"Зачем мне автомат, бронежилет, если я еду на совещание? И кто берет на совещание обычный рядовой состав?" - задавался вопросом Еремеев, отметив, что нежелающим подчиниться приказам командования грозит расправа.
 
Спецоперация на УкраинепленныеВСУ
 
 
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