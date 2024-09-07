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Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - 07.09.2024, ПРАЙМ

Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Командование ВСУ направляет недавно мобилизованных солдат на российские приграничные территории обманом, рассказал военнопленный украинских войск Петро Еремеев. | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T10:29+0300

2024-09-07T10:29+0300

2024-09-07T10:29+0300

спецоперация на украине

пленные

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ направляет недавно мобилизованных солдат на российские приграничные территории обманом, рассказал военнопленный украинских войск Петро Еремеев. Об этом сообщило Минобороны РФ.Так, украинец был мобилизован прямо из магазина, куда он зашел за своей женой и ребенком. Вечером этого же дня, по словам Еремеева, командир приказал собирать вещи и выдвигаться на якобы совещание. После встречи с остальными солдатами роты в Сумской области Петро направили в Курскую область."Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты - "там уже наши есть", но там никого и не было из наших, все горит", - вспоминает он.Пленный также уточнил, что изначально никто не объяснил цель и направление выезда. Задачу поставили лишь после того, как все призывники были укомплектованы в военную технику. "Зачем мне автомат, бронежилет, если я еду на совещание? И кто берет на совещание обычный рядовой состав?" - задавался вопросом Еремеев, отметив, что нежелающим подчиниться приказам командования грозит расправа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пленные, всу