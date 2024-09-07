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Кабмин утвердил размер поощрения призеров соревнований для паралимпийцев

Кабмин утвердил размер поощрения призеров соревнований для паралимпийцев - 07.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин утвердил размер поощрения призеров соревнований для паралимпийцев

Правительство утвердило постановление о поощрении победителей и призеров соревнований для паралимпийцев, всего на эти цели будет направлено более 1 миллиарда... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T11:35+0300

2024-09-07T11:35+0300

2024-09-07T11:36+0300

россия

олимпиада

поощрение

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Правительство утвердило постановление о поощрении победителей и призеров соревнований для паралимпийцев, всего на эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба кабмина. "Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров "Мы вместе. Спорт", а также их тренеры получат денежные премии", - говорится в сообщении. Речь идет о чемпионах и медалистах летних игр паралимпийцев 2023 года, летних игр сурдлимпийцев 2023 года и зимних игр паралимпийцев 2024 года. Спортсменам полагаются следующие выплаты: за золотую медаль – 358,4 тысяч рублей, за серебряную медаль – 179,2 тысяч рублей, за бронзовую медаль – 107,5 тысяч рублей. Тренеры, подготовившие чемпионов, получат по 137,2 тысяч рублей, а наставники обладателей серебряных и бронзовых медалей по 67,6 тысяч рублей и 40,96 тысяч рублей, соответственно. Также денежные вознаграждения получат специалисты, работавшие в тренерских штабах, подготовивших победителей и призеров игр. Для них предназначены выплаты в размере 34,3 тысяч рублей за золотую медаль, 16,9 тысяч рублей за серебряную награду и 10,24 тысяч рублей – за бронзовую.

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россия, олимпиада, поощрение