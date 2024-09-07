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В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России - 07.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
Финальной провокацией главы киевского режима Владимира Зеленского станет попытка втянуть Вашингтон в столкновение с Москвой, считает американский политолог Джон | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T09:52+0300
2024-09-07T09:52+0300
2024-09-07T09:52+0300
спецоперация на украине
россия
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сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Финальной провокацией главы киевского режима Владимира Зеленского станет попытка втянуть Вашингтон в столкновение с Москвой, считает американский политолог Джон Миршаймер. Своими мыслями он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских. Только в этом случае он будет чувствовать себя хорошо", — объяснил эксперт.Миршаймер убежден: в Киеве отдают себе отчет, что Украина не сможет одержать победу над российскими войсками на фронте. Зеленский, однако, верит, что победа возможна при привлечении иностранных наемников, в том числе американских военных.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, киевский режим
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, киевский режим
В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России
Миршаймер: последней провокацией Зеленского будет вовлечение США в конфликт с РФ