https://1prime.ru/20240907/ssha-851404450.html

В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России

В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России - 07.09.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, какой будет последняя провокация Зеленского против России

Финальной провокацией главы киевского режима Владимира Зеленского станет попытка втянуть Вашингтон в столкновение с Москвой, считает американский политолог Джон | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T09:52+0300

2024-09-07T09:52+0300

2024-09-07T09:52+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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владимир зеленский

киевский режим

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Финальной провокацией главы киевского режима Владимира Зеленского станет попытка втянуть Вашингтон в столкновение с Москвой, считает американский политолог Джон Миршаймер. Своими мыслями он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский в отчаянии, у него не осталось ходов, кроме как попытаться втянуть американцев и заставить их сражаться против русских. Только в этом случае он будет чувствовать себя хорошо", — объяснил эксперт.Миршаймер убежден: в Киеве отдают себе отчет, что Украина не сможет одержать победу над российскими войсками на фронте. Зеленский, однако, верит, что победа возможна при привлечении иностранных наемников, в том числе американских военных.

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украина

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россия, украина, сша, владимир зеленский, киевский режим