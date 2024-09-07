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"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине - 07.09.2024, ПРАЙМ
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"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
В связи с натиском ВС России подразделения Вооруженных сил Украины сильно откатились назад в Донбассе, они еще смогут продержаться три месяца. Такой прогноз в... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T08:00+0300
2024-09-07T08:09+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В связи с натиском ВС России подразделения Вооруженных сил Украины сильно откатились назад в Донбассе, они еще смогут продержаться три месяца. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сделал экс- аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, "Россия не просто освобождает (территории — прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами".При этом аналитик отметил, что "Покровск (украинское название Красноармейска - прим. ред.) находится в ожидании русских".По данным Джонсона, украинские войска в настоящий момент теряют в среднем около 2300 военных за день. Если военные действия будут продолжаться с нынешней интенсивностью, то при указанном уровне потерь, как считает аналитик, украинские войска не смогут долго продержаться, а Украине не сохранится как государство."Это закончится в течение трех-четырех месяцев", — подытожил Джонсон.
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всу, донбасс, прогноз
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, прогноз
08:00 07.09.2024 (обновлено: 08:09 07.09.2024)
 
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

Ларри Джонсон: ВСУ смогут продержаться на Донбассе три-четыре месяца

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В связи с натиском ВС России подразделения Вооруженных сил Украины сильно откатились назад в Донбассе, они еще смогут продержаться три месяца. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сделал экс- аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, "Россия не просто освобождает (территории — прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами".
При этом аналитик отметил, что "Покровск (украинское название Красноармейска - прим. ред.) находится в ожидании русских".
По данным Джонсона, украинские войска в настоящий момент теряют в среднем около 2300 военных за день. Если военные действия будут продолжаться с нынешней интенсивностью, то при указанном уровне потерь, как считает аналитик, украинские войска не смогут долго продержаться, а Украине не сохранится как государство.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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"Это закончится в течение трех-четырех месяцев", — подытожил Джонсон.
 
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