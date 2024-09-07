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"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

В связи с натиском ВС России подразделения Вооруженных сил Украины сильно откатились назад в Донбассе, они еще смогут продержаться три месяца. Такой прогноз в... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T08:00+0300

2024-09-07T08:00+0300

2024-09-07T08:09+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. В связи с натиском ВС России подразделения Вооруженных сил Украины сильно откатились назад в Донбассе, они еще смогут продержаться три месяца. Такой прогноз в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works сделал экс- аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, "Россия не просто освобождает (территории — прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами".При этом аналитик отметил, что "Покровск (украинское название Красноармейска - прим. ред.) находится в ожидании русских".По данным Джонсона, украинские войска в настоящий момент теряют в среднем около 2300 военных за день. Если военные действия будут продолжаться с нынешней интенсивностью, то при указанном уровне потерь, как считает аналитик, украинские войска не смогут долго продержаться, а Украине не сохранится как государство."Это закончится в течение трех-четырех месяцев", — подытожил Джонсон.

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всу, донбасс, прогноз