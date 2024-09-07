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Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240907/svo-851404870.html
Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера
Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера - 07.09.2024, ПРАЙМ
Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера
Офицер ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис не смог сдержать смех в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав высказывание главнокомандующего... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T10:21+0300
2024-09-07T10:22+0300
спецоперация на украине
сша
александр сырский
всу
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Офицер ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис не смог сдержать смех в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о ротации в украинской армии.Ранее ведущая телеканала CNN в ходе интервью с главкомом ВСУ задала вопрос о ротации в войсках. Сырский в ответ заявил, что знает о всех проблемах и "полностью посвящает свою жизнь армии"."Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию, - сказал Дэвис, рассмеявшись. – Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе".
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сша, александр сырский, всу
Спецоперация на Украине, США, Александр Сырский, ВСУ
10:21 07.09.2024 (обновлено: 10:22 07.09.2024)
 
Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера

Офицер ВС США Дэвис рассмеялся после заявления Сырского о ротации в ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Офицер ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис не смог сдержать смех в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о ротации в украинской армии.
Ранее ведущая телеканала CNN в ходе интервью с главкомом ВСУ задала вопрос о ротации в войсках. Сырский в ответ заявил, что знает о всех проблемах и "полностью посвящает свою жизнь армии".
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"Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию, - сказал Дэвис, рассмеявшись. – Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе".
 
Спецоперация на УкраинеСШААлександр СырскийВСУ
 
 
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