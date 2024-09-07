https://1prime.ru/20240907/svo-851404870.html

Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера

Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера - 07.09.2024, ПРАЙМ

Не удержался. Заявление Сырского о ВСУ вызвало смех американского офицера

Офицер ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис не смог сдержать смех в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав высказывание главнокомандующего... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T10:21+0300

2024-09-07T10:21+0300

2024-09-07T10:22+0300

спецоперация на украине

сша

александр сырский

всу

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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Офицер ВС Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис не смог сдержать смех в эфире YouTube-канала Deep Dive, услышав высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о ротации в украинской армии.Ранее ведущая телеканала CNN в ходе интервью с главкомом ВСУ задала вопрос о ротации в войсках. Сырский в ответ заявил, что знает о всех проблемах и "полностью посвящает свою жизнь армии"."Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию, - сказал Дэвис, рассмеявшись. – Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе".

https://1prime.ru/20240906/ukraina-851397205.html

сша

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сша, александр сырский, всу