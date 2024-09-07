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"Не хочу отвечать за Зеленского". Украине напомнили ее стратегическую цель
"Не хочу отвечать за Зеленского". Украине напомнили ее стратегическую цель - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Не хочу отвечать за Зеленского". Украине напомнили ее стратегическую цель
Стратегической целью Украины остается отвоевание всей территории страны. Об этом в ходе выступления на заседании контактной группы "Рамштайн" в ФРГ заявил... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T11:38+0300
2024-09-07T11:38+0300
2024-09-07T11:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Стратегической целью Украины остается отвоевание всей территории страны. Об этом в ходе выступления на заседании контактной группы "Рамштайн" в ФРГ заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун.Высказывание главы объединенного комитета приводит "РБК Украина": "О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель".Примечательно, что перед выступлением генерала Владимир Зеленский, со своей стороны, обращаясь к контактной группе "Рамштайн", призвал завершить конфликт с Российской Федерацией к осени. Глава Киевского режима выразил уверенность, что по окончании боевых действий будет восстановлен надежный международный порядок безопасности.
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"Не хочу отвечать за Зеленского". Украине напомнили ее стратегическую цель
Глава ОКНШ США Браун: отвоевание территорий все еще стратегическая цель Украины
МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ. Стратегической целью Украины остается отвоевание всей территории страны. Об этом в ходе выступления на заседании контактной группы "Рамштайн" в ФРГ заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун.
Высказывание главы объединенного комитета приводит "РБК Украина"
: "О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель".
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
Примечательно, что перед выступлением генерала Владимир Зеленский, со своей стороны, обращаясь к контактной группе "Рамштайн", призвал завершить конфликт с Российской Федерацией к осени. Глава Киевского режима выразил уверенность, что по окончании боевых действий будет восстановлен надежный международный порядок безопасности.