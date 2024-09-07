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"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США

"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США

Нанесенные Вооруженными силами РФ несколько масштабных ударов по городу Львов свидетельствуют о полном истощении систем противовоздушной обороны Украины,... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T21:49+0300

2024-09-07T21:49+0300

2024-09-07T21:49+0300

спецоперация на украине

ракетный удар

львов

всу

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Нанесенные Вооруженными силами РФ несколько масштабных ударов по городу Львов свидетельствуют о полном истощении систем противовоздушной обороны Украины, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он написал в своем блоге на YouTube."У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула", — заявил он.По мнению Меркуриса, в целом возникло впечатление, что российским ракетам удалось прорваться к назначенным целям практически беспрепятственно. Эксперт отметил, что во Львове расположен крупный логистический центр, в который везут из стран Запада большое число грузов.Меркурис также напомнил, что Львов представляет собой главный центр для многих западных военных агентств, которые помогают Украине координировать боевые действия.Минобороны РФ сообщило в среду, что российские войска минувшим утром атаковали оборонные объекты во Львове. Целями стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиационной техники и ракетного вооружения.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ракетный удар, львов, всу