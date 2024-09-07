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"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США
"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США
Нанесенные Вооруженными силами РФ несколько масштабных ударов по городу Львов свидетельствуют о полном истощении систем противовоздушной обороны Украины,... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T21:49+0300
2024-09-07T21:49+0300
2024-09-07T21:49+0300
спецоперация на украине
ракетный удар
львов
всу
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Нанесенные Вооруженными силами РФ несколько масштабных ударов по городу Львов свидетельствуют о полном истощении систем противовоздушной обороны Украины, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он написал в своем блоге на YouTube."У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула", — заявил он.По мнению Меркуриса, в целом возникло впечатление, что российским ракетам удалось прорваться к назначенным целям практически беспрепятственно. Эксперт отметил, что во Львове расположен крупный логистический центр, в который везут из стран Запада большое число грузов.Меркурис также напомнил, что Львов представляет собой главный центр для многих западных военных агентств, которые помогают Украине координировать боевые действия.Минобороны РФ сообщило в среду, что российские войска минувшим утром атаковали оборонные объекты во Львове. Целями стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиационной техники и ракетного вооружения.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ракетный удар, львов, всу
Спецоперация на Украине, ракетный удар, ЛЬВОВ, ВСУ
"Главный центр": удары по Львову вызвали тревогу в США
Меркурис: Россия наносит масштабные удары по Львову из-за краха украинского ПВО
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ
. Нанесенные Вооруженными силами РФ несколько масштабных ударов по городу Львов свидетельствуют о полном истощении систем противовоздушной обороны Украины, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он написал в своем блоге
на YouTube.
"У меня возникло ощущение, что вся система ПВО Украины, по сути, рухнула", — заявил он.
По мнению Меркуриса, в целом возникло впечатление, что российским ракетам удалось прорваться к назначенным целям практически беспрепятственно. Эксперт отметил, что во Львове расположен крупный логистический центр, в который везут из стран Запада большое число грузов.
Меркурис также напомнил, что Львов представляет собой главный центр для многих западных военных агентств, которые помогают Украине координировать боевые действия.
Минобороны РФ сообщило в среду, что российские войска минувшим утром атаковали оборонные объекты во Львове. Целями стали предприятия, на которых производили и ремонтировали электронику для авиационной техники и ракетного вооружения.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО