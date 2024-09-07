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"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ
"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ
Удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов. Об этом в эфире телеканала "Фабрика новостей" рассказал командир... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T23:20+0300
2024-09-07T23:20+0300
спецоперация на украине
всу
украина
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов. Об этом в эфире телеканала "Фабрика новостей" рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский."В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии", — сказал он.Кроме того, Ярославский выразил возмущение по поводу того, что в одном месте было собрано большое число украинских военнослужащих."У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения", — заявил он.В Полтаве во вторник, 3 сентября, прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру украинских войск.
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всу, украина, ракетный удар, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ракетный удар, ВС РФ
23:20 07.09.2024
 
"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ

Украинский офицер: российские войска нанесли удар по элитным пилотам ВСУ

© РИА НовостиИстребитель Миг-31
Истребитель Миг-31 - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов. Об этом в эфире телеканала "Фабрика новостей" рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.
"В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии", — сказал он.
Кроме того, Ярославский выразил возмущение по поводу того, что в одном месте было собрано большое число украинских военнослужащих.
"У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения", — заявил он.
В Полтаве во вторник, 3 сентября, прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру украинских войск.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАракетный ударВС РФ
 
 
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