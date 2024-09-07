https://1prime.ru/20240907/ukraina-851413489.html

"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ

"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Элита армии". На Украине заявили о серьезном ударе российских войск по ВСУ

Удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов. Об этом в эфире телеканала "Фабрика новостей" рассказал командир... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T23:20+0300

2024-09-07T23:20+0300

2024-09-07T23:20+0300

спецоперация на украине

всу

украина

ракетный удар

вс рф

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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов. Об этом в эфире телеканала "Фабрика новостей" рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский."В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии", — сказал он.Кроме того, Ярославский выразил возмущение по поводу того, что в одном месте было собрано большое число украинских военнослужащих."У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения", — заявил он.В Полтаве во вторник, 3 сентября, прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. В Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру украинских войск.

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всу, украина, ракетный удар, вс рф