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"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев - 07.09.2024, ПРАЙМ
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"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев
"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев
Подлежащие мобилизации украинцы, у которых нет достаточного количества средств, чтобы купить "белый билет", идут умирать на поле боя, рассказал ирландский... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T12:28+0300
2024-09-07T12:28+0300
спецоперация на украине
украина
насильственная мобилизация на украине
призывники
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Подлежащие мобилизации украинцы, у которых нет достаточного количества средств, чтобы купить "белый билет", идут умирать на поле боя, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.Он также уточнил, что стоимость документа, способного укрыть призывника, составляет 37 тысяч долларов. Об этом ранее сообщал украинский депутат Александр Юрченко."Итак, в центре свободы и свободолюбия ЕС можно купить свою жизнь. Но если вы не можете заплатить, отправляйтесь на Восток и умрите за НАТО", — возмутился журналист.Ранее один из сдавшихся в плен украинцев рассказал, что его отправили на фронт даже при наличии так называемого "белого билета". Он также заявил, что среди украинских солдат много мобилизованных с серьезными диагнозами и медицинскими противопоказаниями.
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украина, насильственная мобилизация на украине, призывники
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине, призывники
12:28 07.09.2024
 
"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев

Боуз: неплатежеспособные украинцы идут погибать за НАТО

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Подлежащие мобилизации украинцы, у которых нет достаточного количества средств, чтобы купить "белый билет", идут умирать на поле боя, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
Он также уточнил, что стоимость документа, способного укрыть призывника, составляет 37 тысяч долларов. Об этом ранее сообщал украинский депутат Александр Юрченко.
"Итак, в центре свободы и свободолюбия ЕС можно купить свою жизнь. Но если вы не можете заплатить, отправляйтесь на Восток и умрите за НАТО", — возмутился журналист.
Ранее один из сдавшихся в плен украинцев рассказал, что его отправили на фронт даже при наличии так называемого "белого билета". Он также заявил, что среди украинских солдат много мобилизованных с серьезными диагнозами и медицинскими противопоказаниями.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАнасильственная мобилизация на Украинепризывники
 
 
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