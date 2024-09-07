https://1prime.ru/20240907/ukraintsy-851406998.html

"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев

"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Купить жизнь". На Западе возмутились положением украинцев

Подлежащие мобилизации украинцы, у которых нет достаточного количества средств, чтобы купить "белый билет", идут умирать на поле боя, рассказал ирландский... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T12:28+0300

2024-09-07T12:28+0300

2024-09-07T12:28+0300

спецоперация на украине

украина

насильственная мобилизация на украине

призывники

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Подлежащие мобилизации украинцы, у которых нет достаточного количества средств, чтобы купить "белый билет", идут умирать на поле боя, рассказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.Он также уточнил, что стоимость документа, способного укрыть призывника, составляет 37 тысяч долларов. Об этом ранее сообщал украинский депутат Александр Юрченко."Итак, в центре свободы и свободолюбия ЕС можно купить свою жизнь. Но если вы не можете заплатить, отправляйтесь на Восток и умрите за НАТО", — возмутился журналист.Ранее один из сдавшихся в плен украинцев рассказал, что его отправили на фронт даже при наличии так называемого "белого билета". Он также заявил, что среди украинских солдат много мобилизованных с серьезными диагнозами и медицинскими противопоказаниями.

https://1prime.ru/20240907/svo-851406319.html

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украина, насильственная мобилизация на украине, призывники