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"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе

"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе - 07.09.2024, ПРАЙМ

"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе

Потеря украинским командованием контроля над Красноармейском (украинское название - Покровск, прим. ред.) сильно отразится на ВСУ, считает издание The... | 07.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-07T09:31+0300

2024-09-07T09:31+0300

2024-09-07T09:31+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Потеря украинским командованием контроля над Красноармейском (украинское название - Покровск, прим. ред.) сильно отразится на ВСУ, считает издание The Spectator."Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — следует из опубликованной статьи.Авторы также добавили, что взятие ВС РФ Красноармейска под контроль вероятнее всего повлечет за собой переход всего региона российским подразделениям.Красноармейск является важным стратегическим населенным пунктом, через который проходят железнодорожные узлы и автомобильные пути. Именно через него батальоны украинской армии могут доставлять необходимые ресурсы.

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