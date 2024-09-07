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"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе - 07.09.2024, ПРАЙМ
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"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе
"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе
Потеря украинским командованием контроля над Красноармейском (украинское название - Покровск, прим. ред.) сильно отразится на ВСУ, считает издание The... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T09:31+0300
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Потеря украинским командованием контроля над Красноармейском (украинское название - Покровск, прим. ред.) сильно отразится на ВСУ, считает издание The Spectator."Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — следует из опубликованной статьи.Авторы также добавили, что взятие ВС РФ Красноармейска под контроль вероятнее всего повлечет за собой переход всего региона российским подразделениям.Красноармейск является важным стратегическим населенным пунктом, через который проходят железнодорожные узлы и автомобильные пути. Именно через него батальоны украинской армии могут доставлять необходимые ресурсы.
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украина, россия, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ, ВС РФ
09:31 07.09.2024
 
"Сокрушительный удар". На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе

Spectator: потеря Красноармейска станет сокрушительным ударом для ВСУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 сен - ПРАЙМ. Потеря украинским командованием контроля над Красноармейском (украинское название - Покровск, прим. ред.) сильно отразится на ВСУ, считает издание The Spectator.
"Крупный логистический хаб на пересечении железных и автомобильных дорог, снабжающих другие города и поселки вдоль донецкой линии фронта, стратегически важен для обеих сторон", — следует из опубликованной статьи.
Авторы также добавили, что взятие ВС РФ Красноармейска под контроль вероятнее всего повлечет за собой переход всего региона российским подразделениям.
Красноармейск является важным стратегическим населенным пунктом, через который проходят железнодорожные узлы и автомобильные пути. Именно через него батальоны украинской армии могут доставлять необходимые ресурсы.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯВСУВС РФ
 
 
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