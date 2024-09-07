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"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева
"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева
На Западе сомневаются в способности украинских военных удержать захваченные приграничные территории России. Кроме того, союзники Украины считают, что цена... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T17:58+0300
2024-09-07T17:58+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
атака
запад
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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. На Западе сомневаются в способности украинских военных удержать захваченные приграничные территории России. Кроме того, союзники Украины считают, что цена киевской провокации может оказаться слишком высокой, рассказало новостное издание Bloomberg, ссылаясь на оставшихся неназванными чиновников. "Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях", - следует из сообщения. Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал в беседе с изданием, что поддержка европейских государств может ослабнуть. Именно поэтому беспрецедентный шаг главы киевского режима по атаке на Курскую область изначально был очень рискованным. Теперь на Украине все больше растет усталость от затянувшегося конфликта, а возможность удержать захваченные куски территории для использования их в переговорах с Москвой кажется все более призрачной.
https://1prime.ru/20240907/konflikt-851410447.html
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всу, украина, россия, атака, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, атака, ЗАПАД
17:58 07.09.2024
 
"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева

Bloomberg: Запад не верит в способность ВСУ удерживать захваченное в Курской области

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. На Западе сомневаются в способности украинских военных удержать захваченные приграничные территории России. Кроме того, союзники Украины считают, что цена киевской провокации может оказаться слишком высокой, рассказало новостное издание Bloomberg, ссылаясь на оставшихся неназванными чиновников.
"Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях", - следует из сообщения.
Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал в беседе с изданием, что поддержка европейских государств может ослабнуть. Именно поэтому беспрецедентный шаг главы киевского режима по атаке на Курскую область изначально был очень рискованным. Теперь на Украине все больше растет усталость от затянувшегося конфликта, а возможность удержать захваченные куски территории для использования их в переговорах с Москвой кажется все более призрачной.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2024
Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ
15:55
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯатакаЗАПАД
 
 
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