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"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева
"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева - 07.09.2024, ПРАЙМ
"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева
На Западе сомневаются в способности украинских военных удержать захваченные приграничные территории России. Кроме того, союзники Украины считают, что цена... | 07.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-07T17:58+0300
2024-09-07T17:58+0300
2024-09-07T17:58+0300
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ВАШИНГТОН, 7 сен - ПРАЙМ. На Западе сомневаются в способности украинских военных удержать захваченные приграничные территории России. Кроме того, союзники Украины считают, что цена киевской провокации может оказаться слишком высокой, рассказало новостное издание Bloomberg, ссылаясь на оставшихся неназванными чиновников. "Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях", - следует из сообщения. Высокопоставленный европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал в беседе с изданием, что поддержка европейских государств может ослабнуть. Именно поэтому беспрецедентный шаг главы киевского режима по атаке на Курскую область изначально был очень рискованным. Теперь на Украине все больше растет усталость от затянувшегося конфликта, а возможность удержать захваченные куски территории для использования их в переговорах с Москвой кажется все более призрачной.
https://1prime.ru/20240907/konflikt-851410447.html
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, атака, ЗАПАД
"Не в состоянии": на Западе всерьез усомнились в решениях Киева
Bloomberg: Запад не верит в способность ВСУ удерживать захваченное в Курской области