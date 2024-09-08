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Алаудинов предупредил Европу о последствиях атак на Курскую АЭС - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Алаудинов предупредил Европу о последствиях атак на Курскую АЭС
Алаудинов предупредил Европу о последствиях атак на Курскую АЭС - 08.09.2024, ПРАЙМ
Алаудинов предупредил Европу о последствиях атак на Курскую АЭС
Европейские государства, которые Белый дом "тащит к третьей мировой войне", должны осознавать, что потенциальная катастрофа на Курской атомной электростанции... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T14:27+0300
2024-09-08T14:27+0300
спецоперация на украине
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европа
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ядерная угроза
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европейские государства, которые Белый дом "тащит к третьей мировой войне", должны осознавать, что потенциальная катастрофа на Курской атомной электростанции отразится, прежде всего, на них самих, подчеркнул командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств", - заявил военный на видео, которое было опубликовано в его Telegram-канале. Он подчеркнул, что Европа на себе испытает все последствия этих атак.Алаудинов также задался вопросом, с какой целью европейские лидеры поддаются глобалистским идеям Вашингтона и ведут континент к ядерной катастрофе.
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россия, европа, сша, ядерная угроза, украина, курская аэс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, ядерная угроза, УКРАИНА, Курская АЭС
14:27 08.09.2024
 
Алаудинов предупредил Европу о последствиях атак на Курскую АЭС

Алаудинов: в Европе должны понимать, что катастрофа на Курской АЭС коснется и их

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Европейские государства, которые Белый дом "тащит к третьей мировой войне", должны осознавать, что потенциальная катастрофа на Курской атомной электростанции отразится, прежде всего, на них самих, подчеркнул командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств", - заявил военный на видео, которое было опубликовано в его Telegram-канале. Он подчеркнул, что Европа на себе испытает все последствия этих атак.
Алаудинов также задался вопросом, с какой целью европейские лидеры поддаются глобалистским идеям Вашингтона и ведут континент к ядерной катастрофе.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАСШАядерная угрозаУКРАИНАКурская АЭС
 
 
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