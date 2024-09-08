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На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти вспыхнул пожар - 08.09.2024, ПРАЙМ
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На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти вспыхнул пожар
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти вспыхнул пожар - 08.09.2024, ПРАЙМ
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти вспыхнул пожар
Пожарные ведут борьбу с возгоранием на формовочной линии завода "АвтоВАЗ" в Тольятти, 20 человек были эвакуированы. Об этом сообщили журналистам в ГУМЧС России... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T14:45+0300
2024-09-08T14:55+0300
происшествия
авто
автоваз
пожар
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САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Пожарные ведут борьбу с возгоранием на формовочной линии завода "АвтоВАЗ" в Тольятти, 20 человек были эвакуированы. Об этом сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. Отмечается, что в 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшие подразделения пожарных установили что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. По данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. Кроме того, в ведомстве уточнили, что пожар не оказывает влияние на работу предприятия. Для тушения возгорания привлечены 80 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве.
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авто, автоваз, пожар
Происшествия, Авто, АвтоВАЗ, пожар
14:45 08.09.2024 (обновлено: 14:55 08.09.2024)
 
На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти вспыхнул пожар

ГУМЧС: на "АвтоВАЗе" в Тольятти горит формовочная линия, эвакуированы 20 человек

Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ
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САМАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Пожарные ведут борьбу с возгоранием на формовочной линии завода "АвтоВАЗ" в Тольятти, 20 человек были эвакуированы. Об этом сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области.
Отмечается, что в 14.21 (13.21 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 36. Прибывшие подразделения пожарных установили что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров.
По данным регионального главка МЧС, погибших и пострадавших нет, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что пожар не оказывает влияние на работу предприятия.
Для тушения возгорания привлечены 80 человек и 25 единиц техники, добавили в ведомстве.
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