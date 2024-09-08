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СМИ назвали главную проблему ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240908/dezertir-851423319.html
СМИ назвали главную проблему ВСУ
СМИ назвали главную проблему ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали главную проблему ВСУ
Украинские военные все чаще дезертируют или отказываются подчиняться командованию. Особенно сильно тенденция распространилась среди новобранцев, сообщает... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T16:00+0300
2024-09-08T16:00+0300
спецоперация на украине
украина
всу
дезертирство
насильственная мобилизация на украине
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинские военные все чаще дезертируют или отказываются подчиняться командованию. Особенно сильно тенденция распространилась среди новобранцев, сообщает телеканал CNN."Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство... Они отправляются на позиции один раз, и если они выживают, то больше не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии," - следует из сообщения телеканала. О происходящем на фронте СМИ рассказал один из украинских командующих на красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) направлении.Он также объяснил, что информация о дезертирах не сразу передается высшему командованию, так как командиры батальонов надеются, что солдаты одумаются и вернутся на свои места. Сами командиры, однако, аналогично замечены в стремлении покинуть поле боя из-за противоречий с командованием ВСУ.CNN также сообщает, что серьезной проблемой в ходе боев является плохо налаженная связь между группировками.
https://1prime.ru/20240908/poltava-851422753.html
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украина, всу, дезертирство, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, дезертирство, насильственная мобилизация на Украине
16:00 08.09.2024
 
СМИ назвали главную проблему ВСУ

CNN: ВСУ страдают от дезертирства, особенно распространенного среди новобранцев

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинские военные все чаще дезертируют или отказываются подчиняться командованию. Особенно сильно тенденция распространилась среди новобранцев, сообщает телеканал CNN.
"Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство... Они отправляются на позиции один раз, и если они выживают, то больше не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии," - следует из сообщения телеканала. О происходящем на фронте СМИ рассказал один из украинских командующих на красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) направлении.
Он также объяснил, что информация о дезертирах не сразу передается высшему командованию, так как командиры батальонов надеются, что солдаты одумаются и вернутся на свои места. Сами командиры, однако, аналогично замечены в стремлении покинуть поле боя из-за противоречий с командованием ВСУ.
CNN также сообщает, что серьезной проблемой в ходе боев является плохо налаженная связь между группировками.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
На Украине назвали имена погибших в Полтаве офицеров ВСУ
15:31
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУдезертирствонасильственная мобилизация на Украине
 
 
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