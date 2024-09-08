https://1prime.ru/20240908/dezertir-851423319.html

СМИ назвали главную проблему ВСУ

СМИ назвали главную проблему ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали главную проблему ВСУ

Украинские военные все чаще дезертируют или отказываются подчиняться командованию. Особенно сильно тенденция распространилась среди новобранцев, сообщает... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T16:00+0300

2024-09-08T16:00+0300

2024-09-08T16:00+0300

спецоперация на украине

украина

всу

дезертирство

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинские военные все чаще дезертируют или отказываются подчиняться командованию. Особенно сильно тенденция распространилась среди новобранцев, сообщает телеканал CNN."Не все мобилизованные солдаты покидают свои позиции, но большинство... Они отправляются на позиции один раз, и если они выживают, то больше не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ уйти из армии," - следует из сообщения телеканала. О происходящем на фронте СМИ рассказал один из украинских командующих на красноармейском (украинское название города - Покровск, прим. ред.) направлении.Он также объяснил, что информация о дезертирах не сразу передается высшему командованию, так как командиры батальонов надеются, что солдаты одумаются и вернутся на свои места. Сами командиры, однако, аналогично замечены в стремлении покинуть поле боя из-за противоречий с командованием ВСУ.CNN также сообщает, что серьезной проблемой в ходе боев является плохо налаженная связь между группировками.

https://1prime.ru/20240908/poltava-851422753.html

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украина, всу, дезертирство, насильственная мобилизация на украине