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"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте
Украинские подразделения в Донбассе остро нуждаются в подкреплении. Продвижение ВС России продолжает провоцировать череду неудач ВСУ на фронте, рассказали в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T09:28+0300
2024-09-08T09:28+0300
спецоперация на украине
всу
украина
донбасс
вс россии
продвижение
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинские подразделения в Донбассе остро нуждаются в подкреплении. Продвижение ВС России продолжает провоцировать череду неудач ВСУ на фронте, рассказали в CNN."Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии", — следует из статьи.Помимо этого, один из украинских командиров, пожелавших остаться неназванным, рассказал изданию, что среди украинских солдат растет процент дезертиров. Особенно часто посты покидают новобранцы, которые смогли пережить свой первый бой. Многие из них отказываются выполнять приказы командующих.
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украина
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всу, украина, донбасс, вс россии, продвижение
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ДОНБАСС, ВС России, продвижение
09:28 08.09.2024
 
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

CNN: в Донбассе ВСУ катастрофически не хватает подкреплений

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинские подразделения в Донбассе остро нуждаются в подкреплении. Продвижение ВС России продолжает провоцировать череду неудач ВСУ на фронте, рассказали в CNN.
"Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии", — следует из статьи.
Помимо этого, один из украинских командиров, пожелавших остаться неназванным, рассказал изданию, что среди украинских солдат растет процент дезертиров. Особенно часто посты покидают новобранцы, которые смогли пережить свой первый бой. Многие из них отказываются выполнять приказы командующих.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАДОНБАССВС Россиипродвижение
 
 
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