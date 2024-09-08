https://1prime.ru/20240908/front-851417952.html

"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте

Украинские подразделения в Донбассе остро нуждаются в подкреплении. Продвижение ВС России продолжает провоцировать череду неудач ВСУ на фронте, рассказали в... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T09:28+0300

2024-09-08T09:28+0300

2024-09-08T09:28+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинские подразделения в Донбассе остро нуждаются в подкреплении. Продвижение ВС России продолжает провоцировать череду неудач ВСУ на фронте, рассказали в CNN."Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии", — следует из статьи.Помимо этого, один из украинских командиров, пожелавших остаться неназванным, рассказал изданию, что среди украинских солдат растет процент дезертиров. Особенно часто посты покидают новобранцы, которые смогли пережить свой первый бой. Многие из них отказываются выполнять приказы командующих.

https://1prime.ru/20240908/poltava-851417081.html

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всу, украина, донбасс, вс россии, продвижение