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"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке
"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке
Доля граждан России, намеревающихся приобрести недвижимость за счет заемных средств, достигла в 2024 году рекордного минимума - 42%, заявили в федеральном... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T12:17+0300
2024-09-08T12:17+0300
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экономика
ипотека
недвижимость
кредит
строительный сектор
россия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Доля граждан России, намеревающихся приобрести недвижимость за счет заемных средств, достигла в 2024 году рекордного минимума - 42%, заявили в федеральном комбинате стеновых материалов "Винзер". Данные приводит издание "Известия"."На загородном и вторичном рынке жилья растет доля расчетов за наличные денежные средства без привлечения заемных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов", ― пояснил директор компании Денис Жалнин.Он считает, что рынок новостроек является наиболее уязвимым в условиях изменений ипотечного кредитования, а потому любые новые рестрикции могут привести к еще большему охлаждению покупательского интереса."Основной риск здесь в том, что чем меньше объем строительства, тем выше его себестоимость, а с учетом инфляции, роста стоимости рабочей силы, высокой ключевой ставки и кредитов для бизнеса это еще больше снижает доступность нового жилья в будущем", ― пояснил эксперт, подчеркнув, что вскоре строительный сектор ждут большие трансформации.
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ипотека, недвижимость, кредит, строительный сектор, россия
Экономика, ипотека, Недвижимость, кредит, строительный сектор, РОССИЯ
"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке
"Известия": более половины россиян отказываются от ипотеки при покупке недвижимости
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ.
Доля граждан России, намеревающихся приобрести недвижимость за счет заемных средств, достигла в 2024 году рекордного минимума - 42%, заявили в федеральном комбинате стеновых материалов "Винзер". Данные приводит издание "Известия"
.
"На загородном и вторичном рынке жилья растет доля расчетов за наличные денежные средства без привлечения заемных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов", ― пояснил директор компании Денис Жалнин.
Он считает, что рынок новостроек является наиболее уязвимым в условиях изменений ипотечного кредитования, а потому любые новые рестрикции могут привести к еще большему охлаждению покупательского интереса.
"Основной риск здесь в том, что чем меньше объем строительства, тем выше его себестоимость, а с учетом инфляции, роста стоимости рабочей силы, высокой ключевой ставки и кредитов для бизнеса это еще больше снижает доступность нового жилья в будущем", ― пояснил эксперт, подчеркнув, что вскоре строительный сектор ждут большие трансформации.
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