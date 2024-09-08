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"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке

"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Ипотечный минимум": эксперт рассказал о тенденции на строительном рынке

Доля граждан России, намеревающихся приобрести недвижимость за счет заемных средств, достигла в 2024 году рекордного минимума - 42%, заявили в федеральном... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T12:17+0300

2024-09-08T12:17+0300

2024-09-08T12:17+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Доля граждан России, намеревающихся приобрести недвижимость за счет заемных средств, достигла в 2024 году рекордного минимума - 42%, заявили в федеральном комбинате стеновых материалов "Винзер". Данные приводит издание "Известия"."На загородном и вторичном рынке жилья растет доля расчетов за наличные денежные средства без привлечения заемных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов", ― пояснил директор компании Денис Жалнин.Он считает, что рынок новостроек является наиболее уязвимым в условиях изменений ипотечного кредитования, а потому любые новые рестрикции могут привести к еще большему охлаждению покупательского интереса."Основной риск здесь в том, что чем меньше объем строительства, тем выше его себестоимость, а с учетом инфляции, роста стоимости рабочей силы, высокой ключевой ставки и кредитов для бизнеса это еще больше снижает доступность нового жилья в будущем", ― пояснил эксперт, подчеркнув, что вскоре строительный сектор ждут большие трансформации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, недвижимость, кредит, строительный сектор, россия