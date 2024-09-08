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СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии
СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии - 08.09.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии
Истребители F-35, которые Финляндия активно размещает на своей территории, являются серьезной угрозой для российской безопасности, сообщает издание Military... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T11:28+0300
2024-09-08T11:28+0300
2024-09-08T11:28+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Истребители F-35, которые Финляндия активно размещает на своей территории, являются серьезной угрозой для российской безопасности, сообщает издание Military Watch Magazine."По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы, <…>. Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России", — следует из статьи.Журналисты подчеркнули, что два поставленных США истребителя уже совершили тренировочный полет и посадку на автострадах в Финляндии. Это говорит о способности вооружения вылетать и приземляться не только на территориях авиабаз.
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Спецоперация на Украине, США, ФИНЛЯНДИЯ, безопасность, РОССИЯ, F-35 Lightning II
СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии
MWM: размещение истребителей F-35 в Финляндии представляет угрозу для России