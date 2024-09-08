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СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии

СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии - 08.09.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали об опасной угрозе для России из-за Финляндии

Истребители F-35, которые Финляндия активно размещает на своей территории, являются серьезной угрозой для российской безопасности, сообщает издание Military... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T11:28+0300

2024-09-08T11:28+0300

2024-09-08T11:28+0300

спецоперация на украине

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f-35 lightning ii

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Истребители F-35, которые Финляндия активно размещает на своей территории, являются серьезной угрозой для российской безопасности, сообщает издание Military Watch Magazine."По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы, <…>. Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России", — следует из статьи.Журналисты подчеркнули, что два поставленных США истребителя уже совершили тренировочный полет и посадку на автострадах в Финляндии. Это говорит о способности вооружения вылетать и приземляться не только на территориях авиабаз.

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сша

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сша, финляндия, безопасность, россия, f-35 lightning ii