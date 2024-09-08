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"Лазейка для обмана банков": почему ее до сих пор не прикрыли

"Лазейка для обмана банков": почему ее до сих пор не прикрыли - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Лазейка для обмана банков": почему ее до сих пор не прикрыли

"Заработай на своей кредитной карте!" Подобный этому заголовок в последнее время часто можно встретить на просторах интернет. Тема эта особенно любима... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T08:00+0300

2024-09-08T08:00+0300

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. "Заработай на своей кредитной карте!" Подобный этому заголовок в последнее время часто можно встретить на просторах интернет. Тема эта особенно любима различными инфоцыганами и "финансовыми гуру".Идея просто и незатейлива. Получаемую вами зарплату вы отправляете на накопительный счет. А свои расходы оплачиваете с кредитной карты. Многие кредитки сегодня имеют довольно большой льготный период (за который не начисляются проценты). По его истечению вы переводите свои деньги с накопительного счета на кредитную карту, тем самым закрывая кредит переплат. Ну а проценты, начисленные по накопительному счету – ваш прямой доход.Рассуждения на эту тему всегда активизируются в период повышения ставок. Оно и понятно. Сейчас проценты по накопительным счетам в некоторых банках достигают 20%. Шутка ли, получить 20% годовых, ничего не делая.Схема эта вполне рабочая и законная. Однако только тем, кто захочет вдруг заработать на деньгах банка, следует подумать вот о чем. Банкиры вовсе не альтруисты. Они не склонны раздавать свои деньги людям просто так без выгоды для себя. Так что если бы все было так просто, то эта "лазейка" давно была бы уже всеми закрыта. А раз схема все еще работает, значит банку она чем-то выгодна.На самом деле секрет прост. Вы обязательно должны четко соблюдать график погашения кредита. Иначе проценты и пени рискуют не только "съесть" весь ваш доход, но и даже вогнать вас в убытки. На этом пути человека подстерегают три проблемы:Самая частая – это банальное "забыл". Использование этой схемы требует железной дисциплины. Ведь так легко пропустить установленный банком срок или не выполнить требование по минимальному платежу, или еще как-то нарушить банковские требования.Вторая, тоже довольно часто встречаемая причина неудач – сложность банковских продуктов. Банки часто делают условия предоставления льготы по процентам довольно запутанными. Например, льготный период может распространяться не на все виды операций, его длительность может варьироваться в зависимости от использования кредитной карты, начисление процентов может тоже иметь довольно сложный характер и т.д., и т.п. В общем, если хотите идти по этому пути – готовьтесь разбираться во всякого рода финансовой казуистике.Наконец третья, не столь частая, но тоже, увы, вероятная причина – технические проблемы. Иногда даже отправленный вовремя платеж может задержаться в пути и зачислиться на карту с опозданием. Такие случаи бывают. И банк всегда трактует их в свою пользу.Так что аккуратнее нужно быть с финансовыми советами из интернета.Помните, что в финансовом мире там, где выгода, почти всегда есть и какие-нибудь подводные камни. Особенно если эта выгода выглядит как абсолютная "халява".Автор - и.о. заведующего кафедры статистики, доцент кафедры финансы и кредит, д.э.н., к.т.н. Николай Кузнецов

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2024

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Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

мнения аналитиков, кредит, кредитные карты, оформление кредита, ставки по кредитам