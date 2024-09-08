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Народ Украины остается братским для россиян, заявил Лавров - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Народ Украины остается братским для россиян, заявил Лавров
Народ Украины остается братским для россиян, заявил Лавров - 08.09.2024, ПРАЙМ
Народ Украины остается братским для россиян, заявил Лавров
Украинский народ остается братским для россиян даже в условиях антиконституционного переворота и выполнения киевской верхушкой заказа коллективного Запада по... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T12:43+0300
2024-09-08T12:48+0300
спецоперация на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинский народ остается братским для россиян даже в условиях антиконституционного переворота и выполнения киевской верхушкой заказа коллективного Запада по превращению Украины в нацистскую угрозу для РФ, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "То, что народ в своей массе нам брат, об этом мы не просто говорим, мы это знаем", - уточнил глава МИД России в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Его слова опубликованы в Telegram-канале представителя СМИ."Это не получится, это уже всем понятно. Но судороги какие-то, агония, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой "курской акции", они очевидны для всех. Поэтому наше дело правое", - резюмировал дипломат.В прошлом году президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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сергей лавров, россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, Сергей Лавров, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
12:43 08.09.2024 (обновлено: 12:48 08.09.2024)
 
Народ Украины остается братским для россиян, заявил Лавров

Лавров: украинский народ остается братским России, несмотря на заказ Запада

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
© МИД РФ
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украинский народ остается братским для россиян даже в условиях антиконституционного переворота и выполнения киевской верхушкой заказа коллективного Запада по превращению Украины в нацистскую угрозу для РФ, подчеркнул российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"То, что народ в своей массе нам брат, об этом мы не просто говорим, мы это знаем", - уточнил глава МИД России в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Его слова опубликованы в Telegram-канале представителя СМИ.
"Это не получится, это уже всем понятно. Но судороги какие-то, агония, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой "курской акции", они очевидны для всех. Поэтому наше дело правое", - резюмировал дипломат.
В прошлом году президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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Спецоперация на УкраинеСергей ЛавровРОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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