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"Провоцируют ради ответа": эксперт раскрыл план НАТО на Украине
"Провоцируют ради ответа": эксперт раскрыл план НАТО на Украине - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Провоцируют ради ответа": эксперт раскрыл план НАТО на Украине
Страны-члены Североатлантического альянса, которые согласуют удары украинских подразделений по российским территориям, стремятся получить от Москвы необдуманный | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T08:45+0300
2024-09-08T08:45+0300
2024-09-08T08:45+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса, которые согласуют удары украинских подразделений по российским территориям, стремятся получить от Москвы необдуманный ответ. Именно это и станет причиной начала открытой конфронтации блока и России, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости на ВЭФ-2024."Они (государства Североатлантического альянса - прим. ред.) провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как "Россия теперь атакует гражданских в Европе", чтобы они смогли задействовать "пятую статью"", - объяснил аналитик."Пятая статья" Устава НАТО гарантирует право всего альянса воспринимать атаку на одного из его членов, как полноценную войну против всего блока.Эксперт уточнил, что решения подобного масштаба не могут приниматься Киевом без участия и одобрения западных союзников. Именно поэтому все удары по российскому приграничью - ответственность НАТО.
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нато, всу, украина, россия, удар
Спецоперация на Украине, НАТО, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, удар
"Провоцируют ради ответа": эксперт раскрыл план НАТО на Украине
Эскобар: НАТО ударами ВСУ вглубь России провоцирует начало открытой войны
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Страны-члены Североатлантического альянса, которые согласуют удары украинских подразделений по российским территориям, стремятся получить от Москвы необдуманный ответ. Именно это и станет причиной начала открытой конфронтации блока и России, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Об этом он рассказал новостному агентству РИА Новости на ВЭФ-2024.
"Они (государства Североатлантического альянса - прим. ред.) провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как "Россия теперь атакует гражданских в Европе", чтобы они смогли задействовать "пятую статью"", - объяснил аналитик.
"Пятая статья" Устава НАТО гарантирует право всего альянса воспринимать атаку на одного из его членов, как полноценную войну против всего блока.
Эксперт уточнил, что решения подобного масштаба не могут приниматься Киевом без участия и одобрения западных союзников. Именно поэтому все удары по российскому приграничью - ответственность НАТО.
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева