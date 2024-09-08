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"Нефть по 40 долларов". Трамп раскрыл план завершения украинского конфликта

"Нефть по 40 долларов". Трамп раскрыл план завершения украинского конфликта - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Нефть по 40 долларов". Трамп раскрыл план завершения украинского конфликта

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскрыл свой план по прекращению конфликта на Украине. Политик хочет резко снизить цены на... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T16:52+0300

2024-09-08T16:52+0300

2024-09-08T17:56+0300

политика

дональд трамп

нефть

россия

украина

выборы в сша

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскрыл свой план по прекращению конфликта на Украине. Политик хочет резко снизить цены на энергетические носители, сообщает украинское издание Фокус.ua.Трамп неоднократно заявлял, что сможет остановить конфликт между Киевом и Москвой за 24 часа, когда придет к власти в Белом доме. Позже новыми временными рамками стал период со дня завершения выборов до Нового года."Если мы победим, я верю, что смогу разрешить этот конфликт как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить этот конфликт, потому что это ужасный-ужасный конфликт", — заявил он.Теперь же в Нью-Йоркском экономическом клубе политик раскрыл, как именно он намерен реализовать свои обещания. Так, он планирует значительно снизить стоимость энергетических носителей в течение года после вступления в должность."Путин не сможет воевать, когда нефть по 40 долларов", — резюмировал республиканец.Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, нефть, россия, украина, выборы в сша