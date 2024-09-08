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"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева - 08.09.2024, ПРАЙМ
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"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева
Быстрое продвижение российских подразделений в Донбассе может спровоцировать быстрый распад ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T08:09+0300
2024-09-08T08:15+0300
спецоперация на украине
всу
вс рф
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Быстрое продвижение российских подразделений в Донбассе может спровоцировать быстрый распад ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они (ВСУ — прим. ред.) &lt;...&gt; должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе &lt;...&gt; Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — объяснил он.Военный считает, что атака украинских военных на российские приграничные территории была ошибкой. Теперь украинское командование имеет большие проблемы с недостатком людских и технических ресурсов, так как Курская область находится далеко от главной линии столкновения."Темп (наступления россиян. — прим. ред.) ускорился &lt;...&gt; Все это выглядит печально для Украины", — заключил.
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всу, вс рф, украина, россия, удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, УКРАИНА, РОССИЯ, удар
08:09 08.09.2024 (обновлено: 08:15 08.09.2024)
 
"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева

Экс-морпех Берлетик: наступление России в Донбассе ускорило распад ВСУ

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Быстрое продвижение российских подразделений в Донбассе может спровоцировать быстрый распад ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Они (ВСУ — прим. ред.) <...> должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе <...> Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — объяснил он.
Военный считает, что атака украинских военных на российские приграничные территории была ошибкой. Теперь украинское командование имеет большие проблемы с недостатком людских и технических ресурсов, так как Курская область находится далеко от главной линии столкновения.
"Темп (наступления россиян. прим. ред.) ускорился <...> Все это выглядит печально для Украины", — заключил.
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РФУКРАИНАРОССИЯудар
 
 
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