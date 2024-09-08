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"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева

"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Стремительно". В США испугались ответа России из-за шага Киева

Быстрое продвижение российских подразделений в Донбассе может спровоцировать быстрый распад ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T08:09+0300

2024-09-08T08:09+0300

2024-09-08T08:15+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Быстрое продвижение российских подразделений в Донбассе может спровоцировать быстрый распад ВСУ, считает американский морпех в отставке Брайан Берлетик. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они (ВСУ — прим. ред.) <...> должны поддерживать подразделения в курском приграничье, и никак не помогают своим силам в Донбассе <...> Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии", — объяснил он.Военный считает, что атака украинских военных на российские приграничные территории была ошибкой. Теперь украинское командование имеет большие проблемы с недостатком людских и технических ресурсов, так как Курская область находится далеко от главной линии столкновения."Темп (наступления россиян. — прим. ред.) ускорился <...> Все это выглядит печально для Украины", — заключил.

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всу, вс рф, украина, россия, удар