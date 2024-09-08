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На Украине назвали имена погибших в Полтаве офицеров ВСУ

На Украине назвали имена погибших в Полтаве офицеров ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ

На Украине назвали имена погибших в Полтаве офицеров ВСУ

Несколько офицеров ВСУ погибли в результате удара по военному институту связи в Полтаве. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T15:31+0300

2024-09-08T15:31+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Несколько офицеров ВСУ погибли в результате удара по военному институту связи в Полтаве. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". Из опубликованного в Telegram-канале издания сообщения следует, что полтавский городской совет назвал имена преподавателей военного института связи, погибших после ракетного удара 3 сентября. В числе погибших оказались подполковники Андрей Назаренко и Сергей Дюдюк, майор Сергей Андрущук, инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук, пишет "Страна.ua". Минобороны России 4 сентября сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ведомство отмечало, что в этом институте под руководством зарубежных инструкторов велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России.СМИ на Украине 3 сентября сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Агентство РБК-Украина, ссылаясь на источники сообщало, что после удара по институту было заведено уголовное дело о халатности в отношении военных.Позднее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире телеканала "Фабрика новостей", что удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов.

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