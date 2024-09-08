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Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России

Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России - 08.09.2024, ПРАЙМ

Обозвавший Шольца украинский посол предложил ему новый план по России

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц может стать посредником между Москвой и Киевом, ему важно проявить инициативу, заявил бывший посол Украины в Германии Андрей... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T14:51+0300

2024-09-08T14:51+0300

2024-09-08T14:51+0300

спецоперация на украине

германия

украина

олаф шольц

андрей мельник

мирные переговоры

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц может стать посредником между Москвой и Киевом, ему важно проявить инициативу, заявил бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung."Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы подойти к делу творчески и использовать имеющиеся у Берлина дипломатические каналы, чтобы выяснить, будут ли иметь смысл переговоры с Путиным. В конце концов, у Германии по-прежнему есть посольство в Москве", - подчеркнул скандально известный дипломат, ранее назвавший Шольца "обиженной ливерной колбасой".Он также отметил, что роль посредников уже успели примерить на себя страны Глобального Юга, однако, по словам Мельника, между государствами не установились полностью доверительные отношения. Именно поэтому главную ставку в Киеве делают на европейских партнеров.Признав значительное ухудшение ситуации в последние несколько недель, дипломат подчеркнул, что для переговоров Киеву нужны "козыри", которые возможно получить лишь с наращиванием поставок немецкого оружия ВСУ.Полный текст читайте на ИноСМИ

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германия

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германия, украина, олаф шольц, андрей мельник, мирные переговоры