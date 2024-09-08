https://1prime.ru/20240908/prodvizhenie-851419898.html

"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области

"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области

Российские войска отбили у украинцев желание быстро продвигаться на российских приграничных территориях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T11:43+0300

2024-09-08T11:43+0300

2024-09-08T11:44+0300

спецоперация на украине

вс рф

всу

приграничные территории

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КУРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Российские войска отбили у украинцев желание быстро продвигаться на российских приграничных территориях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. "За счет того, что они самонадеянно себя вели, получилось так, что мы им нанесли действительно очень серьезное поражение. Первый день (когда зашел "Ахмат" в Курскую область – ред.) на одном только нашем участке мы 32 единицы техники уничтожили... Это были и танки, и бронированные машины в основном", - объяснил военный. Он добавил, что на сегодняшний день российские подразделения уже не оставили такого количества украинской техники в регионе. Алаудинов считает, что ВСУ поняли намерения ВС России остановить их свободное продвижение в приграничье, а потому стараются скрываться. Военный подчеркнул, что российские солдаты вынуждены тщательно обыскивать местность, чтобы ликвидировать остатки атаковавших Курскую область украинцев.

https://1prime.ru/20240908/poltava-851417081.html

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вс рф, всу, приграничные территории