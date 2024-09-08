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"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области
"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области
Российские войска отбили у украинцев желание быстро продвигаться на российских приграничных территориях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T11:43+0300
2024-09-08T11:44+0300
спецоперация на украине
вс рф
всу
приграничные территории
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КУРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Российские войска отбили у украинцев желание быстро продвигаться на российских приграничных территориях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов. "За счет того, что они самонадеянно себя вели, получилось так, что мы им нанесли действительно очень серьезное поражение. Первый день (когда зашел "Ахмат" в Курскую область – ред.) на одном только нашем участке мы 32 единицы техники уничтожили... Это были и танки, и бронированные машины в основном", - объяснил военный. Он добавил, что на сегодняшний день российские подразделения уже не оставили такого количества украинской техники в регионе. Алаудинов считает, что ВСУ поняли намерения ВС России остановить их свободное продвижение в приграничье, а потому стараются скрываться. Военный подчеркнул, что российские солдаты вынуждены тщательно обыскивать местность, чтобы ликвидировать остатки атаковавших Курскую область украинцев.
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вс рф, всу, приграничные территории
Спецоперация на Украине, ВС РФ, ВСУ, приграничные территории
11:43 08.09.2024 (обновлено: 11:44 08.09.2024)
 
"Отбили желание": Алаудинов рассказал об успехах ВС РФ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ отбили у ВСУ желание быстро продвигаться в Курской области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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КУРСК, 8 сен - ПРАЙМ. Российские войска отбили у украинцев желание быстро продвигаться на российских приграничных территориях, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
"За счет того, что они самонадеянно себя вели, получилось так, что мы им нанесли действительно очень серьезное поражение. Первый день (когда зашел "Ахмат" в Курскую область – ред.) на одном только нашем участке мы 32 единицы техники уничтожили... Это были и танки, и бронированные машины в основном", - объяснил военный.
Он добавил, что на сегодняшний день российские подразделения уже не оставили такого количества украинской техники в регионе. Алаудинов считает, что ВСУ поняли намерения ВС России остановить их свободное продвижение в приграничье, а потому стараются скрываться. Военный подчеркнул, что российские солдаты вынуждены тщательно обыскивать местность, чтобы ликвидировать остатки атаковавших Курскую область украинцев.
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Спецоперация на УкраинеВС РФВСУприграничные территории
 
 
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