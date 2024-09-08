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"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS –... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T06:13+0300
2024-09-08T06:13+0300
2024-09-08T06:14+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS – новостей об этих ракетах все меньше, отметил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис."Они (украинские войска — прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...>, - написал Меркурис. - Мы уже не слышим так много сообщений об их работе".При этом потерю ракет эксперт назвал настоящей катастрофой для Вооруженных сил Украины, ведь Соединенные Штаты и их союзники неохотно поставляют Киеву HIMARS и боеприпасы к ним.Недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Киеву не способна принципиально повлиять на положение дел на фронте.
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всу, ракеты, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракеты, потери
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
Меркурис: удары ВС РФ резко сократили число пусковых установок к ATACMS у ВСУ
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ.
Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS – новостей об этих ракетах все меньше, отметил в своем блоге
на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Они (украинские войска — прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...>, - написал Меркурис. - Мы уже не слышим так много сообщений об их работе".
При этом потерю ракет эксперт назвал настоящей катастрофой для Вооруженных сил Украины, ведь Соединенные Штаты и их союзники неохотно поставляют Киеву HIMARS и боеприпасы к ним.
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Киеву не способна принципиально повлиять на положение дел на фронте.