https://1prime.ru/20240908/rakety-851415885.html

"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS –... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T06:13+0300

2024-09-08T06:13+0300

2024-09-08T06:14+0300

спецоперация на украине

всу

ракеты

потери

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS – новостей об этих ракетах все меньше, отметил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис."Они (украинские войска — прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...>, - написал Меркурис. - Мы уже не слышим так много сообщений об их работе".При этом потерю ракет эксперт назвал настоящей катастрофой для Вооруженных сил Украины, ведь Соединенные Штаты и их союзники неохотно поставляют Киеву HIMARS и боеприпасы к ним.Недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Киеву не способна принципиально повлиять на положение дел на фронте.

https://1prime.ru/20240905/sklad-851372059.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, ракеты, потери