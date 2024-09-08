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"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ
Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS –... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T06:13+0300
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спецоперация на украине
всу
ракеты
потери
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS – новостей об этих ракетах все меньше, отметил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис."Они (украинские войска — прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 &lt;...&gt;, - написал Меркурис. - Мы уже не слышим так много сообщений об их работе".При этом потерю ракет эксперт назвал настоящей катастрофой для Вооруженных сил Украины, ведь Соединенные Штаты и их союзники неохотно поставляют Киеву HIMARS и боеприпасы к ним.Недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Киеву не способна принципиально повлиять на положение дел на фронте.
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всу, ракеты, потери
Спецоперация на Украине, ВСУ, ракеты, потери
06:13 08.09.2024 (обновлено: 06:14 08.09.2024)
 
"Не слышим". На Западе раскрыли, что Россия сделала с главной ракетой ВСУ

Меркурис: удары ВС РФ резко сократили число пусковых установок к ATACMS у ВСУ

© Фото : Public Domain/Spc. Adam L. MathisРакетный пуск с установки HIMARS
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© Фото : Public Domain/Spc. Adam L. Mathis
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Регулярно нанося удары по украинским войскам, России удалось значительно сократить число стоящих на вооружении ВСУ ракет ATACMS и пусковых установок HIMARS – новостей об этих ракетах все меньше, отметил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Они (украинские войска — прим. ред.) потеряли в общей сложности 13 пусковых установок HIMARS и РСЗО M-270 <...>, - написал Меркурис. - Мы уже не слышим так много сообщений об их работе".
При этом потерю ракет эксперт назвал настоящей катастрофой для Вооруженных сил Украины, ведь Соединенные Штаты и их союзники неохотно поставляют Киеву HIMARS и боеприпасы к ним.
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Недавно министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что возможная отправка дальнобойных ракет Киеву не способна принципиально повлиять на положение дел на фронте.
 
Спецоперация на УкраинеВСУракетыпотери
 
 
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