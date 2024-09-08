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"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ
Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T23:55+0300
2024-09-08T23:55+0300
спецоперация на украине
россия
всу
ракетный удар
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он отметил, что удар военному институту в Полтаве показал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск и стал правильным стратегическим ходом."Россия не шутит, она настроена серьезно. &lt;…&gt; Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — заявил Макгрегор.Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире телеканала "Фабрика новостей", что удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов.Минобороны РФ 4 сентября сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ведомство отмечало, что в этом институте под руководством зарубежных инструкторов велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
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россия, всу, ракетный удар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ракетный удар
23:55 08.09.2024
 
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ

Макгрегор: удар по военному институту в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 сен ПРАЙМ. Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что удар военному институту в Полтаве показал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск и стал правильным стратегическим ходом.
"Россия не шутит, она настроена серьезно. <…> Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — заявил Макгрегор.
Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире телеканала "Фабрика новостей", что удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов.
Минобороны РФ 4 сентября сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ведомство отмечало, что в этом институте под руководством зарубежных инструкторов велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
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