https://1prime.ru/20240908/rossiya-851431939.html

"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ

"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ

"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ

Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T23:55+0300

2024-09-08T23:55+0300

2024-09-08T23:55+0300

спецоперация на украине

россия

всу

ракетный удар

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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он отметил, что удар военному институту в Полтаве показал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск и стал правильным стратегическим ходом."Россия не шутит, она настроена серьезно. <…> Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — заявил Макгрегор.Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире телеканала "Фабрика новостей", что удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов.Минобороны РФ 4 сентября сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ведомство отмечало, что в этом институте под руководством зарубежных инструкторов велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России.

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россия, всу, ракетный удар