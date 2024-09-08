https://1prime.ru/20240908/rossiya-851431939.html
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ - 08.09.2024, ПРАЙМ
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ
Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T23:55+0300
2024-09-08T23:55+0300
2024-09-08T23:55+0300
спецоперация на украине
россия
всу
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он отметил, что удар военному институту в Полтаве показал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск и стал правильным стратегическим ходом."Россия не шутит, она настроена серьезно. <…> Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — заявил Макгрегор.Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал в эфире телеканала "Фабрика новостей", что удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов.Минобороны РФ 4 сентября сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ведомство отмечало, что в этом институте под руководством зарубежных инструкторов велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
https://1prime.ru/20240908/front-851417952.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу, ракетный удар
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, ракетный удар
"Россия не шутит". В США сделали заявление о тяжелой потере для ВСУ
Макгрегор: удар по военному институту в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ
МОСКВА, 8 сен
— ПРАЙМ.
Нанесенный Вооруженными силами РФ удар по военному институту связи в Полтаве стал тяжелой потерей для ВСУ, "украинский корабль" идет ко дну. Об этом написал в соцсети X
экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что удар военному институту в Полтаве показал всему миру абсолютную серьезность намерений российских войск и стал правильным стратегическим ходом.
"Россия не шутит, она настроена серьезно. <…> Военный институт, по которому нанесли удар, был стратегически правильной целью. В этом месте проводилось обучение украинских офицеров по управлению системами вооружения и воздушной техникой", — заявил Макгрегор.
Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский рассказал
в эфире телеканала "Фабрика новостей", что удар российских войск по учебному центру в Полтаве привел к гибели элитных курсантов-пилотов.
Минобороны РФ 4 сентября сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ведомство отмечало, что в этом институте под руководством зарубежных инструкторов велась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России.
"Разгромили многих". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ на фронте