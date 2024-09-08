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Песков оценил заявление об уже одержанной победе в СВО
Песков оценил заявление об уже одержанной победе в СВО - 08.09.2024, ПРАЙМ
Песков оценил заявление об уже одержанной победе в СВО
Российской Федерации еще многое предстоит сделать для победы в СВО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T07:10+0300
2024-09-08T07:10+0300
2024-09-08T07:18+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
победа
мнение
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российской Федерации еще многое предстоит сделать для победы в СВО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание командир спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу."Еще многое предстоит сделать", - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, насколько он согласен с командиром "Ахмата".Президент РФ Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине, начавшуюся в феврале 2022 года, вынужденной мерой, отметив, что Российской Федерации "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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дмитрий песков, победа, мнение
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, победа, мнение
Песков оценил заявление об уже одержанной победе в СВО
Песков: России еще многое предстоит сделать для победы в СВО
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российской Федерации еще многое предстоит сделать для победы в СВО. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее высказывание командир спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу.
"Еще многое предстоит сделать", - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос, насколько он согласен с командиром "Ахмата".
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
Президент РФ Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине, начавшуюся в феврале 2022 года, вынужденной мерой, отметив, что Российской Федерации "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".