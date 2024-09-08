https://1prime.ru/20240908/svo-851416498.html

В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области

В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области

Владимир Зеленский уволил целый ряд чиновников в связи с провалом операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T07:33+0300

2024-09-08T07:33+0300

2024-09-08T07:33+0300

спецоперация на украине

курская область

владимир зеленский

массовые увольнения

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский уволил целый ряд чиновников в связи с провалом операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.На его взгляд, глава киевского режима "уволил многих людей, ответственных за нападение (на Курскую область — прим. ред.), потому что наконец понял, что это было большой ошибкой".Также Уилкерсон отметил, что у Владимира Зеленского существует лишь два варианта дальнейших действий – или он, спасая свою жизнь, убежит в одно из своих поместий со всеми сбережениями, или окажется в могиле.

https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курская область, владимир зеленский, массовые увольнения