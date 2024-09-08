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В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области
В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области - 08.09.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области
Владимир Зеленский уволил целый ряд чиновников в связи с провалом операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T07:33+0300
2024-09-08T07:33+0300
2024-09-08T07:33+0300
спецоперация на украине
курская область
владимир зеленский
массовые увольнения
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский уволил целый ряд чиновников в связи с провалом операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.На его взгляд, глава киевского режима "уволил многих людей, ответственных за нападение (на Курскую область — прим. ред.), потому что наконец понял, что это было большой ошибкой".Также Уилкерсон отметил, что у Владимира Зеленского существует лишь два варианта дальнейших действий – или он, спасая свою жизнь, убежит в одно из своих поместий со всеми сбережениями, или окажется в могиле.
https://1prime.ru/20240907/zelenskiy-851407537.html
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курская область, владимир зеленский, массовые увольнения
Спецоперация на Украине, Курская область, Владимир Зеленский, массовые увольнения
В США раскрыли, на что толкнул Зеленского провал в Курской области
Уилкерсон: Зеленский решил уволить чиновников из-за провала в Курской области
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский уволил целый ряд чиновников в связи с провалом операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
высказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
На его взгляд, глава киевского режима "уволил многих людей, ответственных за нападение (на Курскую область — прим. ред.), потому что наконец понял, что это было большой ошибкой".
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Также Уилкерсон отметил, что у Владимира Зеленского существует лишь два варианта дальнейших действий – или он, спасая свою жизнь, убежит в одно из своих поместий со всеми сбережениями, или окажется в могиле.