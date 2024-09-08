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В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson - 08.09.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson
Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T14:37+0300
2024-09-08T14:37+0300
2024-09-08T14:37+0300
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru.Эксперты портала выяснили, что цена на эту машину начитается от 3,98 миллиона рублей. По такой стоимости Hyundai Tucson можно приобрести в Казани.Представленная на российском рынке модель имеет двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он функционирует совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода.Отмечается, что в результате рестайлинга машина получила улучшенные тормоза, более жесткие усилители на кузове, а в салоне Hyundai Tucson стало меньше шума благодаря покрытию из новых и дополнительных материалов на полу, стойках, колесных арках и двухслойному стеклопакету.Кроме того, по данным портала, в салоне изменили переднюю панель, в том числе центральную консоль. Она больше не имеет отдельного экрана мультимедиа. Его объединили с цифровой приборной панелью. Блок управления климатом теперь имеет физические регуляторы. С центрального тоннеля убрали селектор трансмиссии, что позволило поместить туда слот для беспроводной зарядки гаджетов.Официально новый Hyundai Tucson был представлен в конце 2023 года. Продажи машины стартовали в начале текущего года.
https://1prime.ru/20240828/hyundai-851166387.html
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авто, легковые автомобилии, hyundai
Экономика, Авто, легковые автомобилии, Hyundai
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson
CarExpo.ru: в России начались продажи новых Hyundai Tucson по цене 3,98 млн руб
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ.
Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru
.
Эксперты портала выяснили, что цена на эту машину начитается от 3,98 миллиона рублей. По такой стоимости Hyundai Tucson можно приобрести в Казани.
Представленная на российском рынке модель имеет двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он функционирует совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Отмечается, что в результате рестайлинга машина получила улучшенные тормоза, более жесткие усилители на кузове, а в салоне Hyundai Tucson стало меньше шума благодаря покрытию из новых и дополнительных материалов на полу, стойках, колесных арках и двухслойному стеклопакету.
Кроме того, по данным портала, в салоне изменили переднюю панель, в том числе центральную консоль. Она больше не имеет отдельного экрана мультимедиа. Его объединили с цифровой приборной панелью. Блок управления климатом теперь имеет физические регуляторы. С центрального тоннеля убрали селектор трансмиссии, что позволило поместить туда слот для беспроводной зарядки гаджетов.
Официально новый Hyundai Tucson был представлен в конце 2023 года. Продажи машины стартовали в начале текущего года.
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