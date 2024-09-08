https://1prime.ru/20240908/tucson-851421902.html

В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson

В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson - 08.09.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson

Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru. | 08.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-08T14:37+0300

2024-09-08T14:37+0300

2024-09-08T14:37+0300

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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru.Эксперты портала выяснили, что цена на эту машину начитается от 3,98 миллиона рублей. По такой стоимости Hyundai Tucson можно приобрести в Казани.Представленная на российском рынке модель имеет двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он функционирует совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода.Отмечается, что в результате рестайлинга машина получила улучшенные тормоза, более жесткие усилители на кузове, а в салоне Hyundai Tucson стало меньше шума благодаря покрытию из новых и дополнительных материалов на полу, стойках, колесных арках и двухслойному стеклопакету.Кроме того, по данным портала, в салоне изменили переднюю панель, в том числе центральную консоль. Она больше не имеет отдельного экрана мультимедиа. Его объединили с цифровой приборной панелью. Блок управления климатом теперь имеет физические регуляторы. С центрального тоннеля убрали селектор трансмиссии, что позволило поместить туда слот для беспроводной зарядки гаджетов.Официально новый Hyundai Tucson был представлен в конце 2023 года. Продажи машины стартовали в начале текущего года.

https://1prime.ru/20240828/hyundai-851166387.html

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авто, легковые автомобилии, hyundai