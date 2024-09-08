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В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson - 08.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240908/tucson-851421902.html
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson - 08.09.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson
Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru. | 08.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-08T14:37+0300
2024-09-08T14:37+0300
экономика
авто
легковые автомобилии
hyundai
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru.Эксперты портала выяснили, что цена на эту машину начитается от 3,98 миллиона рублей. По такой стоимости Hyundai Tucson можно приобрести в Казани.Представленная на российском рынке модель имеет двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он функционирует совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода.Отмечается, что в результате рестайлинга машина получила улучшенные тормоза, более жесткие усилители на кузове, а в салоне Hyundai Tucson стало меньше шума благодаря покрытию из новых и дополнительных материалов на полу, стойках, колесных арках и двухслойному стеклопакету.Кроме того, по данным портала, в салоне изменили переднюю панель, в том числе центральную консоль. Она больше не имеет отдельного экрана мультимедиа. Его объединили с цифровой приборной панелью. Блок управления климатом теперь имеет физические регуляторы. С центрального тоннеля убрали селектор трансмиссии, что позволило поместить туда слот для беспроводной зарядки гаджетов.Официально новый Hyundai Tucson был представлен в конце 2023 года. Продажи машины стартовали в начале текущего года.
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авто, легковые автомобилии, hyundai
Экономика, Авто, легковые автомобилии, Hyundai
14:37 08.09.2024
 
В России начали продавать обновленный Hyundai Tucson

CarExpo.ru: в России начались продажи новых Hyundai Tucson по цене 3,98 млн руб

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Дилеры привезли в Россию по схеме параллельного импорта новые Hyundai Tucson, сообщил портал CarExpo.ru.
Эксперты портала выяснили, что цена на эту машину начитается от 3,98 миллиона рублей. По такой стоимости Hyundai Tucson можно приобрести в Казани.
Представленная на российском рынке модель имеет двигатель объемом два литра и мощностью 150 лошадиных сил. Он функционирует совместно с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Отмечается, что в результате рестайлинга машина получила улучшенные тормоза, более жесткие усилители на кузове, а в салоне Hyundai Tucson стало меньше шума благодаря покрытию из новых и дополнительных материалов на полу, стойках, колесных арках и двухслойному стеклопакету.
Кроме того, по данным портала, в салоне изменили переднюю панель, в том числе центральную консоль. Она больше не имеет отдельного экрана мультимедиа. Его объединили с цифровой приборной панелью. Блок управления климатом теперь имеет физические регуляторы. С центрального тоннеля убрали селектор трансмиссии, что позволило поместить туда слот для беспроводной зарядки гаджетов.
Официально новый Hyundai Tucson был представлен в конце 2023 года. Продажи машины стартовали в начале текущего года.
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